Regresará a casa Jesús Murillo Karam

Tras considerar que su avanzada edad y delicado estado de salud son suficientes para garantizar el cambio de medida cautelar, un Tribunal Colegiado consideró que el ex titular de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam podrá llevar el proceso que se sigue en su contra desde su domicilio

Así lo dio a conocer el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) mediante un comunicado donde precisa que el Poder Judicial resolvió que el juez de control que lleva el caso tiene que fijar las medidas de control en una audiencia judicial que debe realizarse en las siguientes horas, toda vez que la ley permite este cambio cuando el imputado sea mayor de 70 años o que padezca una enfermedad grave.

“El quejoso padece una enfermedad grave y tiene más de setenta y cinco años, lo que el propio fiscal que lo acusa ni cuestiona”, se lee en el comunicado del Poder Judicial.

Además el Tribunal concluyó que el ex procurador general de la República debió haber recibido este beneficio desde que solicitó un amparo, “toda vez que el procesado se entregó a la fiscalía, por lo que se debe valorar que no intentó darse a la fuga”.

También se razona que los cargos que ejerció no son ‘relevantes’ para esta decisión:

“El hecho de que tenga otros domicilios, los cargos que haya ocupado u otros elementos que adujo la fiscalía, no son relevantes para la decisión, puesto que no se está ordenando el cambio de la medida, sino simplemente se está redefiniendo el lugar en el que se va a ejecutar, lo que NO IMPLICA SU LIBERTAD.”