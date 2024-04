Claudia Sheinbaum sólo se “está colgando” de la imagen de AMLO

Ante el asesinato a un día de iniciadas las campañas municipales en Guanajuato, de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Bertha Gisela Gaytán quien fue acribillada en plena vía pública mientras realizaba actos proselitistas, el candidato presidencial por Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez lamentó que para Morena y el PAN el estado de Guanajuato, se quieran lavar las manos y responsabilizar a una sola instancia de gobierno o a un solo partido político de una situación tan crítica como esta.

“Porque para ellos es más importante el botín político que representa Guanajuato, que los problemas de las personas y que la tranquilidad de las familias es así como ellos ven la política, pero evidentemente no estaría Guanajuato, no sucedería lo que sucede en Celaya, que no es un asunto, claro que es muy famoso y muy lamentable un crimen de esas proporciones, pero la situación en Celaya, ustedes los compañeros, las compañeras que son de aquí de Guanajuato saben que lleva años en esos niveles que ha habido desplazamiento, que ha habido incluso marchas, manifestaciones ciudadanas para exigir que se frene el derecho de piso, que se frene el acoso sistemático que ha habido en ese municipio, en esa región y en todo el estado”.

Entrevistado antes de desayunar con la comunidad LGBT+ en un restaurante de la ciudad de León, Guanajuato, donde estuvo acompañado por el candidato a la presidencia municipal de León, Juan Pablo Delgado, el candidato presidencial emecista respondió a las críticas de su contrincante de Morena Claudia Sheinbaum quien comparó a Movimiento Ciudadano con el PRI y el PAN al señalar que lo único que hace es colgarse de la imagen del Presidente López Obrador.

“Yo creo que se estaba viendo en el espejo que le presenten a Claudia Sheinbaum quiénes son sus candidatos en los estados en los que visita, empezando aquí por Sheffield, que es más panista que la candidata gobernadora del PAN y que el problema que tiene Sheinbaum es que no conoce ni siquiera a los candidatos que la están representando en esta contienda electoral, que está colgándose simplemente de la imagen del presidente y que para dar resultados en seguridad hubiera empezado por la Ciudad de México”.

En su mensaje ante miembros de la comunidad LGBT+, donde después escuchó los problemas y propuestas de este sector poblacional, el llamado Caballo Naranja expuso que sería histórico convertir a la Ciudad de León en la capital de la la diversidad con un alcalde como el candidato Juan Pablo Delgado, sobre todo en un bastión panista donde la cerrazón, la doble moral, la represión se intentan aferrar más al poder.

“Y el problema que tenemos es que tenemos una clase política que no le tiene miedo al ridículo. Pensaba yo que después de dar esos debates no habría manera de discutir en un país como nuestro, en el año 2024, que las personas no tienen nada que ocurra acerca de su orientación sexual y de su identidad de género. Que la bancada panista del partido que mal gobierna este estado desde hace algunos años piense que hay algo que curar en las personas por su orientación sexual nos deja ver un sistema de ideas, de pensamiento que es cavernario, que es esencialmente discriminador y que no puede prevalecer en el país”.

Y lo que hemos vivido en los últimos meses en el Congreso nos deja claro que la lucha es más necesaria que nunca, puntualizó el político zacatecano de 38 años.