Discuten en el Senado por asesinato de Gisela Gaytán

La sesión de este martes en el Senado arrancó con un reclamo por el asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaytán y la desaparición del aspirante a regidor, Adrián Guerrero.

La senadora de Morena por Guanajuato, Malú Micher, pidió un minuto de silencio por el crimen contra Gisela e insistió en que es un infierno vivir en Celaya.

En tanto, las bancadas del PAN y del PRI en el Senado, exigieron a los tres niveles de gobierno el esclarecimiento del asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena y castigo para los responsables.

La senadora Lilly Téllez enfatizó que en esta campaña se vive un clima de violencia brutal por un Estado fallido.

Lilly aseveró que la instrucción de López Obrador para la Guardia Nacional es no hacer nada contra los criminales.

“El culpable del crimen contra Gisela y contra Camila se llama López Obrador, ni porque les matan a una compañera suya reconocen que su gobierno fracasó respecto a la seguridad, ¿cuántos muertos más necesitan?”.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Ruth López, apuntó que los crímenes contra candidatos tienen que ver con los altos índices de inseguridad que vive el país, no es propio ni de un estado ni de un partido.

Julen Rementeria, coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional, recordó que Gaytán no es la única candidata asesinada en este proceso electoral, pero “si esperemos que sea la última”.

El legislador de Veracruz, acompañado de Manuel Añorve, líder de la bancada priísta y de senadores de ambos partidos, envió sus condolencias a los deudos de la morenista por “el cobarde asesinato del día de ayer”.

Condenó los hechos violentos, que “no pueden explicarse, que no tienen o no deberían de tener cabida en el país, francamente es una situación insostenible, que no debe de presentarse”.