Niega Sheinbaum tener a empresarios de México “en contra”

Como muy bien calificó la candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, cada uno de los encuentros que dijo, ha sostenido con empresarios y cámaras empresariales del país con el fin de darles a conocer su propuesta de proyecto de Gobierno en caso de ganar la presidencia en el mes de junio.

En conferencia desde Oaxaca, la abanderada de Morena, el Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo, enfatizó que no existe una mala relación entre empresarios y los representantes de la Cuarta Transformación.

“Ahora yo no veo esto que dices que los empresarios están en contra nuestra, para nada. Me he reunido con muchísimas cámaras empresariales, con empresarios en los estados, esta visión de prosperidad compartida, la compartimos porque se han dado cuenta que impulsar la economía desde abajo, que potenciar el mercado interno, a partir de mayor incremento salarial, de los programas sociales, que no son programas sociales electorales, sino derechos, ha beneficiado a todos y todas… todos los lugares con todos los empresarios que he ido, nos ha ido muy bien… hay algunos sí, Claudio X. González pues no, verdad, pero históricamente ha estado en contra nuestra”.

Así mismo dijo, la cuarta transformación, no ha dejado polarización social, ya que señaló esta se dio en gobiernos anteriores cuando existía una gran brecha económica, sobre todo, en el gobierno del panista Felipe Calderón.

“Yo no veo un problema, y bueno qué polarización había antes, ahí sí había polarización, en la época de Calderón, la mayor desigualdad social ¿no les parece eso polarización? De mantener al pueblo sin derechos y con salarios de hambre y un grupo beneficiado o mayor la distribución de la riqueza, disminución de la pobreza y sí debate sobre el proyecto de nación”.

Algo que nuevamente defendió la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, fue el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad. Insistió que las cosas no están peor que en 2018.

“El país no es hoy más inseguro que en 2018, lo dicen dos indicadores, uno los delitos, hay disminución del 22% en homicidios, hay disminución en secuestro casi del 80% y disminución en otros delitos federales y locales, qué otro indicador, el indicador de la última encuesta de seguridad urbana, del INEGI, que se hace en las principales ciudades del país, en esta encuesta, se muestra claramente, lo que dice es que las personas que viven en las principales ciudades del país en percepción de seguridad se sienten más seguras ahora de lo que se sentían en el 2018, qué ya llegamos a lo mejor, no, tenemos que seguir avanzando”.

Aseguró que de ganar el 2 de junio avanzará en la materia por tener el mejor equipo y estrategia para disminuir la inseguridad, aunque mencionó que ya hizo labor el Jefe del Ejecutivo Federal.