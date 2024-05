Xóchitl Gálvez presenta queja contra INE por no actuar en zonas de alto riesgo electoral

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, presentó ante el Tribunal Electoral una queja en contra del INE por no cumplir con las medidas preventivas correspondientes en las zonas de alto riesgo, para que la autoridad vigile la instalación de las casillas y el resguardo del material electoral en los sitios considerados como focos rojos para prevenir posibles delitos electorales.

Entrevistada luego de sostener una reunión privada con la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto y otros magistrados, la candidata presidencial de la oposición insistió que hasta ahora, a unas semanas de la jornada electoral el INE no ha hecho nada para prevenir actos ilegales pese a que se le ha entregado un mapa de riesgo electoral.

“Presentamos hoy un juicio por el incumplimiento del INE en materia de violencia en el país. Cuando se dieron a conocer los casos de Michoacán y Tamaulipas se dijo claramente que el INE tenía que tomar una serie de medidas que no se han tomado, ya le hemos entregado nuestros mapas de riesgo donde sabemos que haya posibilidades de tener situaciones violentas eso se le dio al Tribunal de ese juicio que estamos presentando. Se habló de las medidas cautelares contra el presidente son 51 medidas cautelares, 17 están en firme, pero el presidente sigue interviniendo en el proceso electoral”.

Xóchitl Gálvez consideró también que al tribunal electoral “le hacen falta dientes” para sancionar de manera ejemplar al presidente de la República cuando intervenga en el proceso electoral como es el caso de López Obrador quien no respeta la ley y por eso no hay piso parejo en esta elección.

La abanderada del PRI, PAN y PRD dijo que los magistrados recomendaron que debe promoverse una reforma constitucional para facultar al Tribunal Electoral para que pueda sancionar este tipo de intervenciones el Ejecutivo para la siguiente elección federal.

“Yo finalmente sigo pensando que el presidente ha afectado enormemente mi candidatura con dicho que fueron falsos diciendo que se querían quitar los programas sociales cuando sabe que eso es falso, aduciendo problemas de corrupción en mi persona que nunca han existido y todo eso pues incide, el presidente se mete en la candidatura, en la elección a favor de su candidata abiertamente. Y bueno, nosotros le hemos dicho a los magistrados que esto no es piso parejo, nos sugirieron una reforma constitucional para la siguiente elección”.

Cuestionada si habría posibilidad de anular la elección ante tantas intervenciones de López Obrador en el proceso electoral, Xóchitl Gálvez, respondió que ese tema no se abordó.

“¿Se puso sobre la mesa una eventual anulación de los comicios?, No se pudo sobre la mesa ese escenario lo que sí se puso sobre la mesa fue la calificación y lo que los magistrados aseguraron es que va haber calificación. A ver, mi opinión, me queda claro que quien califica la elección es el Tribunal no el presidente. Yo creo que es bueno el diálogo, lo que más nos preocupa en este momento es la violencia, nosotros queremos que haya una elección en la que la gente pueda salir a votar, porque sabemos que si la gente sale a votar vamos a ganar”.

Se le preguntó sobre la declaración de Jorge Álvarez Máynez quien dijo que la que debe declinar es ella en favor de él, pero la candidata no contestó.

Acompañaron a Xóchitl Gálvez al Tribunal Electoral los líderes nacionales del PRI, Alejandro Moreno y del PRD, Jesús Zambrano, así como el coordinador de la campaña presidencial Santiago Creel y Kenia López ambos del PAN, entre otros.