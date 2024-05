Lo que dijo Colosio Riojas podría ser un llamado a que la candidata del PRIAN, ya decline: Álvarez Máynez

Luego de que la mañana de este lunes 13 de mayo, trascendió la declaración de Luis Donaldo Colosio Riojas, actual candidato de Movimiento Ciudadano a la Cámara de Senadores, quien pidió a Jorge Álvarez Máynez declinar a favor de Xóchitl Gálvez en la actual contienda de las elecciones 2024, el aludido sale al paso y desde Yucatán aclara:

“De hecho, si interpretamos bien lo que dijo Colosio, pues podría ser un llamado a que la candidata del PRIAN ya decliné, ¿no? De una vez por todas, por la opción que va creciendo. Nada más que hay mucha trampa. Incluso le agradezco públicamente a Susana Oresti que ya tuvo el valor de bajar una nota falsa. Que ya sé que la coalición PRI-PAN está operando.

Evidentemente no tengo ingenuidad para entender de lo que se trata en estos últimos días. Pero hoy está muy claro quién es el segundo lugar en la contienda. La desesperación. Ahí viene el nado sincronizado, con Brozo, con la comentocracia. Pero México es mucho más grande que esos grupos de interés”.

Entrevistado previo a su participación en el Foro Universitario UADY Elecciones 2024, organizado por la Universidad Autónoma de Yucatán, el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano, Máynez como prefiere que lo llamen los jóvenes y cuestionado sobre si de plano no hay intención de acercamiento por parte de la coalición PRI-PAN y PRD el político zacateca contestó: ¿cómo va a declinar el que va ganando?

En lo que según su propio conteo fue la visita número 40 a universidades del país, y al sostener un diálogo con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán, el llamado “Caballo Naranja” reiteró que de ganar la elección presidencial no sólo gobernará de la mano de integrantes de Movimiento Ciudadano sino de los mejores perfiles para gobernar en todos los ámbitos.

“Si yo gano yo no voy a poner en el gabinete a los de Movimiento Ciudadano nada más, o a los que me apoyaron más en la campaña, o a los que me llevaron más gente a un evento, a los mejores perfiles México tiene mucha gente que no están en los partidos y que podría ser un gran trabajo en educación y que podría ser un gran trabajo en salud y que podría ser un gran trabajo en la Comisión ejecutiva de atención a víctimas y que no está en los partidos pues por que tendría que estar en los partidos si han estado su vida en la sociedad civil, si han estado su vida en la causa de la educación se han estado su vida en la salud”, argumentó Máynez.

Antes también se le preguntó su opinión acerca de la gestión de la ex gobernadora Ivone Ortega y contestó que siempre va a decir lo que piensa y no por quedar bien con nadie, aunque aclaró, puedo cambiar de opinión pero siempre diré lo que pienso y defendió a ultranza a la ex mandataria estatal.

“Y yo he comido tamales con Ivonne y con su hermana y he disfrutado con su familia y su entorno familiar y no me suena lo que se ha formado alrededor de ella y entendiendo cómo operan las mafias políticas, como operan los medios de comunicación, yo los invitaría a que revisen eso a que la inviten, a que la conozcan, a que comparen, a que vean estadísticas resultados de su gobierno, los comparen, los contrastes y se vale tener cualquier opinión y yo respeto cualquier opinión, pero en el caso particular, mi experiencia después de varios años de estarla tratando es positiva y yo me la juego con las personas en las que creo en las que me gano su confianza esa es mi perspectiva de ella”, expresó Máynez.