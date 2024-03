¿Sigue la contingencia ambiental? Así quedó el Hoy No Circula del 25 de marzo 2024( Getty Images )

Este lunes 25 de marzo inician las vacaciones de Semana Santa para los estudiantes de la SEP y seguramente muchos ya tienen planes para salir, así que para no arruinarlos te contamos cómo estará el Programa del Hoy no Circula.

Muchos se preguntarán cómo quedan las restricciones vehiculares de este lunes debido a la contingencia ambiental que se activó la tarde del pasado sábado 23 de marzo. Sin embargo, ésta fue levantada la tarde del domingo 24 de marzo y por tanto el doble hoy no circula también fue suspendido. Lo que significa que el programa ambiental de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)vuelve a la normalidad.

Vehículos que no pueden circular este lunes

De acuerdo al calendario del Hoy No de la CAMe, los automóviles que no transitan el lunes 18 de di son los siguientes:

Vehículos con engomado color amarillo.

Holograma 1 y 2.

Terminación de placas en 5 y 6.

Estos son los vehículos que no tendrán ninguna restricción para circular este lunes:

Hologramas 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos conducidos por personal de salud

Vehículos con placas de discapacitado

Motocicletas

Corros con placas de clásico

El horario del Hoy no circula inicia a partir de las 5 de la mañana, hasta las 10 de la noche.