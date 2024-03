Yo con VOX ni a la esquina: Xóchitl Gálvez

La candidata presidencial de PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, rechazó cualquier tipo de apoyo del partido ultraderechista español VOX, de hecho, aseguró que con ese partido no iría ni a la esquina.

Aseguró que es más fácil que Morena, que tiene un ala muy derechosa, acepte algún acercamiento con VOX. “Yo no soy de ultraderecha, aunque algunos me ubican como muy troskista ni una cosa ni otra”, aseveró.

“Es más fácil que Morena esté más cerca de Vox que yo, yo con VOX ni a la esquina así de clara. Pues no, porque pinto mi raya, no comparto nada con ese partido, pero aquí pasan de decirme que soy troskista espantosa, de izquierda, que soy de ultraderecha, pónganse de acuerdo por donde me quieren atacar, no soy una ni la otra, no soy una mujer de derecha, ni radical en nada , no voy a ir con VOX a ningún lado, pero no sé si alguien que se echa su mota y dice Xóchitl está vinculada, no de verdad , ni los conozco”.

En otro asunto, lamentó también que el Gobierno de México regale dinero a venezolanos repatriados dijo que es “candil de la calle y oscuridad de su casa”, cuando hay tantos mexicanos que deben ser apoyados y merecen salir de la pobreza extrema.

“Como dice el dicho, faro, de la calle y oscuridad de tu casa. Apoyar al régimen de Maduro me parece inaceptable, Maduro expulsa a 7.7 millones de venezolanos. Por supuesto que toda mi solidaridad con el pueblo de Venezuela, pero me parece lamentable, hay gente en México que no tiene para pasar el día, por qué el presidente no se preocupa por ellos, o sea de verdad, cuando nuestro pueblo sufre el presidente es insensible al dolor de su pueblo pues yo simplemente digo que le daré prioridad a los más pobres de México”.

También arremetió otra vez contra su adversaria Claudia Sheinbaum, dijo que no hay motivo para celebrar la reducción de los niveles de inseguridad cuando fue jefa de gobierno en la Ciudad de México como lo presume por todas partes

Y que en todos los países del mundo efectivamente se redujeron los niveles de inseguridad durante la pandemia, aunque en México se elevaron los delitos al interior de los hogares y de eso no dice nada la candidata de Morena, en realidad “sus resultados en seguridad son mediocres”, aseguró.

“Claudia Sheinbaum celebra sus resultados en seguridad, en todos los países hubo una disminución en los delitos durante la pandemia y efectivamente en la Ciudad de México hubo, lo que no dice Claudia Sheinbaum es que el 80 por ciento de los habitantes se siente inseguro, no veo ningún motivo para celebrar son resultados mediocres. 8 de cada 10 personas que viven en la Ciudad de México se sienten inseguras, esa es la realidad señora Sheinbaum, por más que quiera maquillar sus cifras”.

La abanderada presidencial de la oposición, planteó este viernes, Día Mundial del Agua, diez medidas para garantizar el abasto y distribución del líquido a todos los mexicanos, entre las que destacan, potabilizar las aguas residuales, reparar las fugas, recargar los acuíferos, acabar con “huachicol del agua”, entre otras.