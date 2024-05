Destaca Sheinbaum que Xóchitl es tercer lugar entre universitarios

Al asegurar que su proyecto de gobierno toma en cuenta a los jóvenes, la candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum destacó que en una encuesta realizada en nivel superior, ella lidera las preferencias mientras su contrincante Xóchitl Gálvez, de “Fuerza y Corazón por México” ocupa ya el tercer lugar.

A 25 días de las elecciones en el país, en conferencia desde Veracruz, la abanderada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, mencionó que en dicho sector ha sido el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, quien ocupa el segundo espacio de las encuestas.

“Y en nuestro caso vamos muy bien también. Ayer se hizo un simulacro de votación en muchísimas universidades del país y ahí pues el resultado es alrededor o más del 60% para nosotros y lo que llama la atención también es que el candidato Máynez queda en segundo lugar y la candidata del PRIAN se va al tercer lugar. Entonces, vamos bien”.

Sheinbaum Pardo consideró que no debe ser fácil para la oposición ir de 20 a 30 puntos abajo en las preferencias.

“Y además que hacen muestras representativas a nivel del país o a nivel de un estado, y ahí es donde tenemos un reflejo de lo que probablemente sea la elección el 2 de junio que es que estamos sobre 20 puntos, por lo menos, arriba del segundo lugar, y también pues una caída del frente, del PRIAN, la verdad también se ve eso, porque ellos optaron por una campaña de odio y a lo mejor les funcionó en el 2006, pero ya no, eso ya no funciona”.

Por otra parte, la ex jefa de Gobierno de la Capital evitó contestar a la candidata del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez quien calificó como un desplante de arrogancia que la XV morenista haya dicho ante los consejos de BBVA que para consolidar su triunfo sólo faltaba el trámite del 2 de junio.

“No voy a entrar en debate con ella, no lo he hecho en los debates públicos. Entonces nosotros tenemos propuestas… Lo que presenté es nuestro proyecto. No entre en debate con otros proyectos sino sencillamente que conozcan los empresarios de México y las empresarias que tenemos un proyecto de nación y que queremos incluirlos en este proyecto de nación con una visión de la cuarta transformación que le podemos llamar por el bien de todos primero los pobres o prosperidad compartida que finalmente tiene el mismo objetivo”.

Por último refirió que la candidata al gobierno de Veracruz, Rocío Nahle también cuenta con el apoyo de la población en el estado por lo que se dijo confiada que también será vencedora de los comicios.