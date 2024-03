Corresponde a mexicanos decidir sobre la SCJN: Sheinbaum a Ken Salazar

Una especie de invitación a no intervenir en asuntos del país, hizo la candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar quien este miércoles afirmó que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son parte de una de las instituciones más importantes para la democracia de México.

En conferencia de prensa desde Monterrey, Nuevo León, la abanderada de Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo, enfatizó que el opinar de las instituciones del país, sólo corresponde a los mexicanos.

“Yo creo que nos corresponde a los mexicanos y a las mexicanas decidir sobre la Suprema Corte, sobre la política nacional, entonces agradecemos las opiniones del embajador, pero creo que le corresponde al pueblo de México, me llevo bien con el embajador, nos vamos a seguir llevando bien, pero en particular en este caso yo creo que es el pueblo de México quien decide. Lo he dicho por ejemplo respecto a las elecciones en Estados Unidos, va a ser el pueblo de Estados Unidos quien decida quién va a ser su presidente si el presidente Biden o el presidente Trump, y nos vamos a coordinar con cualquiera de los dos y lo digo en plan de amistad, no de confrontación ni mucho menos”.

Esto a unas horas después de haber celebrado que la Corte Suprema del país vecino, suspendiera la entrada en vigor de la Ley SB4 a la que calificó como violatoria de derechos humanos. Por otro lado, Sheinbaum Pardo no respondió a la invitación de la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y de México, Cecilia Flores a una búsqueda tras las declaraciones de la morenista sobre el tema de los desaparecidos y de la petición de la activista para que el presidente la reciba. La exjefa de Gobierno se limitó a decir que siempre atendió a las víctimas de desapariciones.

“Hay que recibirlos, hay que atenderlos y hay que platicar con ellos y al mismo tiempo también dije en su momento que hay una parte que es política y otra parte de atención a las víctimas, en mi gobierno en la Ciudad de México, a colectivos de desaparecidos los recibí, hubo un tiempo que fue cada 15 días, en algunos casos se pudieron resolver algunos temas, en otros no, entonces no tiene por qué haber contradicción, en Chihuahua estuvimos con colectivos de personas desaparecidas entonces no hay tal conflicto”.

Fue el 7 de marzo con motivo del “Día Internacional de la Mujer”, cuando Claudia Sheinbaum aseguró que apoyaría a las madres buscadoras principalmente con dos acciones, prevención e investigación del delito de desaparición, aunque no dio fecha ni acciones específicas. En tanto el pasado 19, tras la negativa del primer mandatario, señaló que es mejor hacer propuestas que criticar, por lo que reiteró, trabajará por las causas del delito.