Evelyn Salgado se va quedando sola: Javier Tejado

En Guerrero el conflicto crece, y la gobernadora se va quedando sola, advirtió el analista Javier Tejado, quien teniendo como antecedentes la falta de resolución del gobierno a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, los enfrentamientos en Ciudad de México con el portazo en Palacio Nacional, el asesinato del normalista 44 y la fuga del policía que disparó, ahora señala “vemos a la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado cesando a sus funcionarios públicos, al secretario de Seguridad -que por cierto es un militar, general-, al secretario general de gobierno, y está intentando cesar a la fiscal del estado, una teniente coronel del Ejército”.

Destacó que “la teniente rechazó el cese que no se está haciendo de manera correcta por que la Constitución de Guerrero dice que debe ser por faltas graves como: muerte, incapacidad permanente o renuncia” y la teniente “no aceptó la renuncia”, señaló que “la fiscal no se manda sola, la Sedena seguramente le dijo no te vayas, tú te quedas” y el comunicado que emitió la Fiscalía, es “sin duda venido de la cadena de mando”.

“El gobierno está dividido enfrentando al crimen organizado y en pugna con las Fuerzas Armadas, en medio de ocurrencias”, por lo que concluyó “lejos de normalizarse, lo que tenemos hoy en día es un conflicto entre la gobernadora del estado y las fuerzas armadas por el cese”.

Y advirtió que “si se cae la fiscalía no va a quedar ninguna institución con credibilidad en el estado”.

Gálvez no tiene razón, el INE ha demostrado equidad en medios

Por otra parte, sobre la cobertura de medios a la candidata de “Fuerza y Corazón”, Xóchitl Gálvez, a quien consideró “simpática y dicharachera”, señaló “está haciendo el mismo juego que el presidente, ya está en el mismo juego, intelectuales quieren presionar a medios para la cobertura a su favor, y lo que el INE ha mostrado es que sí hay equidad en medios”, pero “ella quiere más cobertura”.

No obstante, reconoció que en los medios públicos “la inequidad es tremenda”. Y afirmó que el activismo presidencial lo debe denunciar ante el INE, donde hay más de 35 denuncias contra el presidente, pero “él se cuece aparte… la lucha es entre candidatos” por lo que afirmó Xóchitl Gálvez “no tiene razón y el INE tendrá que sacar su boletín”.