¿En qué debemos pensar cuándo decidimos viajar?

Probablemente más de una vez has considerado viajar sola, pero las circunstancias actuales de inseguridad te hacen pensarlo dos veces, o el simple hecho del “qué dirán”; en Turismo W tenemos a una invitada especial que nos hará romper barreras y decirnos por qué viajar sin compañía puede no solo ser una gran opción, sino por qué no puedes saltarte esa experiencia.

Garbriela Warketin es titular del noticiario matutino Así las Cosas en W Radio, articulista en el periódico El País, docente universitaria, conferencista nacional e internacional, estratega en comunicación, profesora de la Maestría en Periodismo para Políticas Públicas del CIDE; pero sobre todo una viajera experta que lo hace por trabajo, por gusto y por pasión.

¿Cómo viajar sola?

Los principales motivos para querer viajar sola son conocer, experimentar, explorar, pero sobre todo saber uno mismo desde otra perspectiva, tan solo el 85% por ciento de mujeres viaja sola, esto indica que por lo menos 60mil mujeres en México salen a disfrutar en compañía de ellas mismas.

Viajar como mujer es tomar la decisión de hacerlo sola, no hacer caso a los comentarios de los demás si son para mal. ¿Por qué me gusta hacerlo? Supongo que es porque no me caigo tan mal y porque me gusta hacer cosas donde no deba depender de tanto de otras personas” — Gabriela Warkentin

“A mi me gusta mucho viajar sola, y me gusta moverme a mi ritmo. Y cuando ya viajas sola, debes tener claro a dónde vas a ir y cómo te vas a mover. Hay que prestar atención a la seguridad del lugar al que viajas”: — Gabriela Warkentin

Tips para salir sola del país o ciudad

Investiga y planifica sobre el lugar : seguridad, comentarios en foros, qué lugares quieres conocer, vías de acceso

: seguridad, comentarios en foros, qué lugares quieres conocer, vías de acceso Confía en tus instintos: No te dejes llevar por lo que dicen, sobre todo si es malo, pero mantente alerta y toma recomendaciones.

No te dejes llevar por lo que dicen, sobre todo si es malo, pero mantente alerta y toma recomendaciones. Mantén una red de apoyo: T en a la mano contactos de otras u otros viajeros que estén por la zona en caso de necesitar ayuda.

en a la mano contactos de otras u otros viajeros que estén por la zona en caso de necesitar ayuda. Sé proactiva con tu seguridad: Si no hablas el idioma del lugar puedes aprender frases para usar en una situación de ayuda o para relacionarte, ten siempre presente los números de auxilio del destino.