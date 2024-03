Madonna y Kylie Minogue hacen dueto por primera vez en el marco del Día Internacional de la Mujer

En el concierto que Madonna dio la noche del jueves 7 de marzo en el Kia Forum de Los Ángeles como parte de su gira The Celebration Tour, la Reina del Pop sorprendió a sus fanáticos con la presencia de Kylie Minogue como su invitada especial.

Madonna presentó a la diva australiana y una vez estando en el escenario cantaron juntas por primera vez. El primer tema que interpretaron fue el éxito del 2001 de Minogue “Can’t Gea You Out Of My Mind” y más adelante interpretaron “I Will Survive” de Gloria Gaynor.

“Esto es lo que llamamos supervivencia. Es un privilegio para mí estar aquí cantando contigo… Dios te bendiga, nunca te rindas”, dijo la Reina del Pop a Kylie.

Más adelante la australiana compartió en sus redes la experiencia del dueto con Madonna:

“Madonna ¡¡¡Ha tardado mucho en llegar!!! Me encantó estar contigo!!!! Gira de Celebración y ya es el Día Internacional de la Mujer…. Gracias y Amor, Amor, Amor”