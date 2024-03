Ariana Grande quiere olvidar a Evan Peters en su nuevo vídeo “We Can’t Be Friends”

La cantante pop, Ariana Grande, lanzó su muy esperado séptimo álbum llamado Eternal Sunshine el cuál está inspirado en la película Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Olvídate de mí).

Sin embargo, algo que ha llamado la atención de los fans es la inesperada aparición del actor y productor estadounidense, Evan Peters que protagoniza el video para la canción We Can´t Be Friends (wait for you love) de Ariana Grande.

Este videoclip ha dejado al público con la boca abierta después de ser publicado, ya que contiene referencias de la película de romance protagonizada por Kate Winslet y Jim Carrey.

La cantante y actriz es conocida por hacer recreaciones en sus videos musicales de algunas de las comedias románticas más populares de los años 2000, así como lo hizo en el clip de la canción “Thank U, Next” en el cual sus escenas están inspiradas en la famosa película “Mean Girls” (Chicas Pesadas).

Ahora, para hacerle honor a una de las películas favoritas de la cantante, Ariana Grande y Evan Peters protagonizan la grabación que narra la historia de una relación perfecta e ideal donde la intérprete de 7 Rings toma el papel de Clementine (Kate Winslet) y el actor de American Horror Story es Joel Barish (Jim Carrey).

después del vídeo de eternal sunshine estaría necesitando una comedia romántica protagonista por ariana grande y evan peters porque son estéticamente perfectos juntospic.twitter.com/DIQanChuWy — xime (@hsoftbaby) March 8, 2024

Con este nuevo lanzamiento, la cantante estadounidense expresa los sentimientos y la etapa que está pasando actualmente en su vida tras haber anunciado su divorcio con el agente inmobiliario, Dalton Gomez meses atrás.

En el video se ve que, aunque la protagonista estaba en una bonita relación, con el paso del tiempo ella prefiere no haberlo conocido por lo que acude a una clínica donde le harán un tratamiento para poder borrar todos sus recuerdos y momentos que vivió con su ex (así como en la película).

Sin duda, la cantante pop tuvo un gran regreso después de estar por un tiempo inactiva, al igual que el actor invitado, Evan Peters que estuvo fuera de las pantallas más de 2 años y ahora vuelve en un papel fuera de lo psicópatas que suele interpretar.