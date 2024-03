“Tenemos que cambiar al INE… fuera corruptos”: pide Sheinbaum cumplir “Plan C”

Que el próximo 2 de junio, el “Plan C”, sea una realidad, fue el llamado de la candidata presidencial de la alianza “Sigamos haciendo historia”, Claudia Sheinbaum, a los simpatizantes de la llamada “cuarta transformación”.

Desde Villa de Reyes en San Luis Potosí, llamó al voto parejo a favor de los partidos que conforman la coalición que abandera, a fin que además de la Presidencia, se obtenga la mayoría para la conformación de la Cámara de Senadores y Diputados para que se aprueben en primer lugar, las reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En 2024 se cumplen 200 años de la elección del primer presidente de México, Guadalupe Victoria, y después de 200 años de puros presidentes hombres, va a llegar una mujer transformadora a la Presidencia de la República, este dos de junio ¿de qué se trata? Va a venir la boleta electoral y hay que votar todo parejo, por el que uno elija, si es por Morena, los cinco votos por Morena, si es el Verde, los cinco votos por el Verde, si es el PT los cinco votos por el Verde ¿cómo se llama eso? Plan C, exactamente”.

Además, enfatizó que otro objetivo del Plan C, es lograr el triunfo en diputaciones locales y presidencias municipales en favor de la coalición. Entre las reformas dijo, está el de cambiar al Instituto Nacional Electoral para evitar no sólo gastos excesivos sino también, que no haya más fraudes electorales.

“Ahora es distinto, pero tenemos que garantizar que nunca más haya fraudes electorales, que se respete a los mexicanos y mexicanas, al derecho a elegir a sus gobernantes ¿qué tenemos que hacer para que eso sea así? pues tenemos que cambiar al Instituto Nacional Electoral porque ese Instituto gasta mucho dinero y ahora no necesariamente garantiza la democracia, sí, fuera corruptos exactamente”.

También enfatizó, que, con su proyecto, se podrá avanzar para mejorar la procuración de justicia con la elección directa por los ciudadanos, de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, pieza que dijo, permitiría la reducción de la inseguridad.

“¿Saben cómo se hace eso? Numero uno sin corrupción, con honestidad porque ahí está Calderón y su viejo equipo asesorando a la oposición ¿apoco queremos que regrese la guerra contra el narco? Si estamos viviendo todavía las consecuencias de aquella época o ¿apoco queremos que regrese de secretario de Seguridad un García Luna, verdad que no? por eso lo primero que se necesita es honestidad, lo segundo es atender a las y los jóvenes, que no se acerquen a la delincuencia las y los jóvenes”.

En un evento donde se hicieron presentes hasta las botargas de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum Pardo recordó que para los jóvenes propone un mayor acceso a la educación con la construcción de preparatorias y universidades, además que las que sean públicas cuenten con total gratuidad.