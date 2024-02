Todo lo que debes saber sobre los vuelos privados, el detrás de la aviación

rter?Si has volado en avión sabrás que tomar un vuelo comercial no es lo peor que te pueda pasar, cumplen su función para trasladarte a tu destino, cumplen con las normas de seguridad, pero por lo mismo hay ocasiones en que llegan a retrasarse, posponer el vuelo si algo no anda bien o por mera necesidad de la aerolínea, así que si salías de un lugar para dirigirte a otro destino por negocios ya se vio arruinada tu partida.

Bajo esa necesidad los vuelos chárter se volverán tu mejor aliado y no querrás cambiarlos por nada, este grupo de vuelos cubre distintas necesidades como:

Viajes de negocios

Salida de vacaciones

Ser el transporte de un equipo deportivos

Viajar en jet privado es tener libertad de movimiento, no tiene las restricciones de los vuelos comerciales, es una experiencia controlada por el mismo pasajero, pero para conocer más de estos vuelos nos acompaña Marco Circosta, director general de Air Charter Service en entrevista para Turismo W con Rubén Mora.

Air Charter Service es una de las empresas que organiza viajes chárter, somos una de las más grandes a nivel mundial, manejamos grupos, viajes privados, de carga y mucho más. Yo me encargo de los vuelos para grupos, de 20 personas para arriba; lo que buscamos es que los pasajeros tengan privacidad, rentamos un avión entero para nuestros clientes, nosotros nos acercamos a las aerolíneas y basado en una cotización previa sobre los presupuestos, destinos, necesidades de los clinetes, etc comenzamos a buscar y negociar. — Marco Circosta, Air Charter Service

¿Quién puede viajar en un vuelo privado?

Todo empieza con la industria de incentivos para empresas, negocios, celebraciones, equipos de deportes, muchos más. El servicio se ofrece con una personalización para el viajero. Los equipos de fútbol tienen más complejidad, ellos llevan mucho equipaje, llevan un catering especial, necesitan estar concentrados en su equipo, no pueden ir con todo el ajetreo de un comercial. Tienen cierto estándar para viajar. — Marco Circosta, Air Charter Service

¿Quieres conocer los secretos de un vuelo chárter? ¿Festejan dentro del avión? ¿Quiénes son los peor portados? Entérate de ésto y más escuchando la entrevista completa.

Animales a bordo

¿Te has preguntado cómo es trasladar a un animal en avión? Marco nos cuenta anécdotas sobre la complejidad y tratamiento que se debe hacer para trasladarlos, van veterinarios, equipo especial, se adecúa el avión...

Una vez transportamos toros, fue complicado porque al meterlo a la caja él levantó la cabeza y rompió la tapa con los cuernos, esto fue porque no estaban bien puestas, es muy importante tener una buena vista de todo, por eso la gente especializada nos debe dar indicaciones, nosotros no somos una aerolínea, somos una extensión del cliente que expresa las necesidades y las cubre. — Marco Circosta, Air Charter Service