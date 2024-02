Un pedacito de México en España a través del arte

Ximena Craza, directora general de la fundación Casa de México en España viene a hablarnos sobre este proyecto que se ha convertido en un vínculo entre países.

Todo comenzó por el amor, yo me enamoré de un Francés en México, nos casamos pero lo transfirieron a Italia, posteriormente lo mueven a España y la verdad es que ha sido un viaje maravilloso; claro que extraño mi país, me costó mucho separarme de mi familia y mi país. Desde muy joven trabajé en relaciones exteriores; a partir de ahí decidí que no importaba a dónde me fuera, siempre trabajaría en otro país para mi México.

— Ximena Craza, directora general de la fundación Casa de México en España