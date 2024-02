Lo mejor de los viajes en cruceros por el Caribe

¿Alguna vez te ha llamado la atención conocer nuevos lugares sin tener que salir de la comodidad? Dale la vuelta a los hoteles con todo incluído y conoce los cruceros, una forma de viajar y disfrutar al máximo de nuevas experiencias. Gina Jiménez , Lead, Recruitment & Employee Communication at Royal Caribbean Group LATAM, está en Turismo W para explicarnos sobre este tipo de viajes, de la mano de Royal Caribbean.

La intención de la experta es informar, desmentir y orientar a quienes quieran ser parte de esta aventura.

La operación interna

Más o menos en promedio hablamos de tres tripulantes por un pasajero, todo depende de la categoría, pueden ser dos por pasajero o one to one, tiene a alguien a tu servicio 24/7, tienes un mayordomo, esto es con el servicio más lujoso. Si te das cuenta puedes pensar en cualquier persona para que puedas viajar. — Gina Jiménez

¿Quienes pueden viajar en crucero?

Son multifamiliares

De pareja

Incluso solteros que van a disfrutar solos

Todos pueden pasarla bien sin necesidad de estar todos juntos, si quieres conocer algo pero no es apto para un menor o el adolescente no quiere ir, no te preocupes porque tenemos servicio sin costo para que alguien los cuide, tú siempre sabrás dónde está y que está en buenas manos. Aquí todos vienen a disfrutar. — Gina Jiménez

Lo mejor de lo mejor

Muchos comentarios se hacen al rededor de los cruceros, sin embargo debes saber que hasta que no viajes en uno no debes creer al 100% la opinión de alguien más, pues es un viaje muy personal que no te puedes perder. Antes de abordar alguno debes quitar de tu cabeza los mitos al rededor de éstos y poner atención a estas realidades.

No son muy caros: la verdad es que con que planifiques puedes checar constantemente el portal y encuentres una cabina con descuento y conseguir una por mil o dos mil pesos más de tu presupuesto pero tener un camarote con vista a todo y gozarlo

tenemos un Cheff con estrella Michelin para que los días que estés tengas lo mejor de lo mejor.

: tenemos un Cheff con estrella Michelin para que los días que estés tengas lo mejor de lo mejor. Tienen de todo un poco: Hay casinos, chapoteaderos, juegos con toboganes, salones de baile, celebraciones con temáticas y mucho más.

Hay casinos, chapoteaderos, juegos con toboganes, salones de baile, celebraciones con temáticas y mucho más. Accesibilidad para todos: Tenemos accesos para todos, buena infraestructura para quien lo necesite, pasan sillas de ruedas especiales que pueden entrar al mar, tenemos equipo especial y personal calificado para cualquier persona con discapacidades o espectros, incluso contamos con braile para quienes no tienen la posibilidad de ver.

Tips para no caer en errores comunes

Seguramente temas por tu bienestar estomacal y el hecho de que pienses que te vas a marear y no podrás disfrutar de los atractivos o la comida, pero eso se puede evitar si tenemos este as´ bajo la manga.

Crea un itinerario

Come todo el tiempo, siempre que tengas algo en la panza no se te va a revolver

Tenemos paradas en islas, no siempre es todo en el crucero, hay cambios

Usa capaz de ropa para no cargar de más

Siempre ten a la mano tus documentos