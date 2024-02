Evita poner tu módem Wifi en estos lugares si quieres tener mejor señal de internet

Los avances tecnológicos suelen ser irónicos a la hora de aplicarse pues la señal de internet que se necesita para utilizarlos suele ser débil y detenerse a medio uso o proceso, pero... ¿sabías que todo se puede deber a dónde colocamos el router?.

Para la vida diaria se ha vuelto casi necesaria e imprescindible una buena señal de internet, ya que hayas elegido la mejor compañía es importante elegir bien el lugar donde se quedará fijo el módem para que nada afecte la red inalámbrica, de esta manera tendrá una señal fuerte y estable. Parece una tarea extraña, pero la razón es que hay objetos y materiales que por su composición pueden afectar negativamente la señal, algunos de estos son:

muros de piedra

ladrillos

electrodomésticos

dispositivos inteligentes

Si se está en casa debe estar en un punto estratégico donde no solo no estorbe sino que esté seguro ante caídas, evitar que se pueda dañar fácilmente o que no esté tan lejos como para no alcanzar a llegar a todos las estancias. Y es que algunas zonas podrían perjudicar su vida útil.

Sitios que afectan tu router

Cada hogar es único, no se puede tener un lugar ideal para colocarlo, sin embargo existen lugares donde definitivamente vas a tener problemas con tu conexión, tales como:

Cerca de dispositivos electrónicos: Sabemos que lo que más quieres es que tu Smart TV esté con la mejor red para poder disfrutar de tus plataformas, sin embargo es mejor evitar ubicarlo cerca de dispositivos electrónicos que generen interferencias electromagnéticas pues pueden causar interferencia, entre los descartables están: hornos de microondas, teléfonos inalámbricos, monitores de bebés.

Cerca de la ventana o paredes exteriores: Si quieres evitar que se sobre calienten y los dejas cerca de la brisa no estás haciendo lo mejor, las redes vecinas o presencia otros dispositivos inalámbricos cercanos o las condiciones climáticas pueden causar interferencias.

Cerca de objetos metálicos: Los electrodomésticos de gran tamaño o estructuras de metal pueden bloquear las ondas de radio y reducir la cobertura de la señal.

Dentro de un armario: Si tienes mascotas traviesas o menores de edad que pueden tropezar con el módem deberás encontrar otra estrategia, ya que los materiales como la madera o el metal pueden bloquear y debilitar la señal.

En la cocina: Si por practicidad lo tienes en esta área debes evitarlo pues por tantos electrodomésticos la conexión se puede volver lenta, frágil, inestable y problemática.

Jardín o patio trasero: Seguramente tienes un jardín del que te gusta disfrutar por las tardes, pero mantenerlo en el exterior podría cambiar las señales inalámbricas que desprende éste, la señal generalmente se ve afectada por las condiciones climáticas, vegetación densa o la distancia entre los dispositivos conectados.

¿Dónde sí? Existe un ideal que todos pueden tener en casa y es apoyarlo encima de una mesa o mueble de madera sin cristales ni espejos y con el menor número de obstáculos alrededor, preferentemente en una zona alta para que tenga mejor cobertura.

