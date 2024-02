Slim ha sido beneficiado por muchos gobiernos: Valeria Moy

Carlos Slim “ha sido beneficiado por muchos gobiernos en telecomunicaciones y Telmex no es la única empresa…hay cientos de contratos en esta administración para el proyecto ejecutivo del Tren Maya, no únicamente de construcción, sino de proveeduría de telecomunicación, contratación de seguros”, afirmó la directora del IMCO, Valeria Moy, luego de la conferencia anual del empresario y millonario mexicano.

En el espacio de “Así las Cosas” con Javier Risco y con base en datos de Compranet, dijo “hablamos de un empresario que tiene mucha diversificación y ha recibido cientos de contratos algunos directamente y otros por licitación”.

No obstante, resaltó Moy “Slim toma lo que la mayoría dice que los militares están en demasiadas cosas… lo que no me parece una práctica sana”.

Sobre las declaraciones de Slim por los datos de riqueza de Oxfam los que consideró como “una estupidez”; sin defenderlo, Moy puntualizó que “lo que hace Oxfam es tomar el monto de la empresa independientemente de a quién le pertenece, no toma en cuenta que hay activos invertidos que no necesariamente le pertenecen, por eso su metodología es cuestionable”.

Sin embargo, dijo “siempre hay alguien que se aprovecha, ese es el punto medular de Oxfam, que señala que luego de la pandemia la riqueza se concentró en menos personas”. A esto dijo, se suma la “apreciación del peso”, con lo que “Slim se ha vuelto más rico, y ahí no hay mucho que discutir”.