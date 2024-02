Telmex ya no es negocio: Carlos Slim

Carlos Slim, el hombre más rico de México, aseguró que Teléfonos de México ya no es negocio; negó que haya sido beneficiado en este sexenio. Dijo que tiene diferencias “cordiales” con el presidente, descartó que pueda haber un conflicto luego de las elecciones de junio y consideró que “salvo” el asunto de la seguridad todo lo demás está bien.

El empresario ofreció su conferencia de prensa anual, teniendo como tema central la historia de Teléfonos de México (Telmex). Dijo que Telmex ya no es rentable pero que aun así no la va a vender porque “es mexicana”.

Aseguró que tiene diferencias de opinión con el presidente y que ya acordaron que una vez que termine el sexenio van a discutir muchos temas, entro otros, el llamado “porfiriato”.

Yo creo que Porfirio Díaz fue un buen presidente. SÍ, consideró, el gobernó 30 años “se le fue la mano” pero modernizo al país.

Explicó al reportero que le pregunto al respecto:

“¿Eres casado? No tienes diferencias con tu mujer. Todos tenemos diferencias, lo qué pasa es que siendo el presidente me la estoy guardando para cuando salga.

-¿Nos la puede adelantar?

-Algunas si se las digo, algunas las podemos hablar, más con los viajes al tren maya y al interoceánico pues ya se puede platicar ahí más. Son discusiones cordiales”

Respecto a que fue beneficiado en este sexenio, él lo negó. Aseguró que su empresa solo ha construido el tramo 2 del Tren Maya.

Interrogado respecto al paquete de iniciativas de ley presentadas por López Obrador consideró como “estupendo” que los tres poderes de la Unión tengan diferencias.

“Es muy importante que se vea por primera vez, una división de dos poderes fundamentales de la nación”.

Al hablar sobre las candidatas presidenciales, dijo que conoce tanto a Xóchitl Gálvez como a Claudia Sheinbaum. “Las dos se ven muy comprometidas”, afirmó.

En este sentido descartó que vaya a haber confrontación en el país luego de las elecciones de junio.

“Yo creo que hemos tenido momentos más difíciles pero lo que puedo decir es que desde 1934 con Cárdenas ha habido elecciones y cambios de poder pacíficos. Desde 1934, con Cárdenas, luego siguió Ávila Camacho juego siguió tal y siguió tal y el ultimo es el de López Obrador. Son 90 años de cambios pacíficos.

Yo no veo que en la elección gane quien gane, una confrontación o un problema delicado de que no se reconozca el triunfo. Entonces, en ese sentido yo no veo ninguna confrontación”.

Consideró que todo está bien, “salvo el asunto de la seguridad”.

“Hay paz social, no hay confrontación. Yo diría que lo único que está circulando negativo es el asunto de la seguridad. Pero fuera de eso creo que la actitud de la población en general, es muy positiva independientemente que estén en un partido u otro, que haya malestar o no haya malestar. Salvo el asunto ese, yo creo que todo lo demás está muy bien y a seguir muy bien”.