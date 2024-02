¿Qué tienen que ver las decisiones y la genética? Biointeligencia estratégica.

Seguramente más de una vez has comprado algo que no necesitas o has realizado alguna acción para después preguntarte “¿por qué hice eso?”, pero seguramente ninguna de estas veces te has explicado las razones profundas que te llevaron a tomar esas decisiones y tampoco te habías puesto a pensar en qué tanto se relacione el marketing con tus instintos o tus traumas de la infancia.

Biointeligencia estratégica es algo que suena muy complejo, pero que en esta entrevista resume cómo tomar decisiones (sobre todo financieras y de consumo) más inteligentes.





Desde no volver con tu ex y mitigar ese instinto que viene de la protección o un deseo que puedes sublimar con algo más sano (ve a la entrevista, para que entiendas de qué te hablo), hasta cómo funciona el marketing y cuáles son los márgenes éticos de las grandes marcas.

En “Biointeligencia estratégica” podrás descubrir una colección de ideas sistematizadas con los avances de bases disciplinarias como la Etología, Biofísica, Genética, Neurofisiología, Psicología, Economía, Finanzas y Comercialización. Herramientas estratégicas contundentes y una visión privilegiada para procurar el desarrollo, permanencia y crecimiento de un modelo de negocio a través de la rentabilidad.

Concebido para fomentar decisiones inteligentes, pensamiento crítico, flujo de información vital, creatividad, empatía, comprensión causal de los condicionamientos biológicos y, sobre todo, para defender la prevalencia de La Vida en todas sus manifestaciones.