SEP: Habrá clases el sábado 17 de febrero para estudiantes de estos niveles de estudio

La Secretaria de Educación Pública (SEP) anunció la Jornada Nacional de la Escuela a la Comunidad para el 17 de febrero, es así que el próximo sábado habrá clases.

Durante esta jornada, la SEP tiene programadas actividades educativas, culturales y deportivas para trabajar el vínculo entre la comunidad y las escuelas con el fin de evitar el uso de drogas en los planteles del país.

¿Qué estudiantes tendrán clases el 17 de febrero?

La convocatoria se llevará a cabo el próximo sábado 17 de febrero en un horario de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. Y está dirigida a estudiantes de educación secundaria y bachillerato.

La asistencia será meramente voluntaria, lo que significa que acudir a la Jornada Nacional de la Escuela a la Comunidad no es obligatorio y por tanto no se castigará con falta en caso de no presentarse.

Entre las actividades que se tienen contempladas están:

Partidos de futbol

Tochito 4x4

Baseball 5

Como parte de la Estrategia en el Aula: #SiTeDrogasTeDañas, te invitamos a participar el próximo 17 de febrero a la jornada nacional de la escuela a la comunidad.🫱🏽‍🫲🏽



Recuerda que la participación es voluntaria 🫶🏽 #HagamosEquipo pic.twitter.com/zoPt2ZT7mo — SEP México (@SEP_mx) February 10, 2024

Los planteles donde se llevarán a cabo las actividades recreativas para la estrategia en el aula: Prevención de adicciones, Si te drogas te dañas, son:

Instalaciones deportivas de la Unidad Profesional “Casco de Santo Tomás” del IPN.

“Utopía Meyehualco” en la Alcaldía Iztapalapa.