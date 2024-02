¿No gustó el medio tiempo? Aquí los mejores memes del Super Bowl LVIII | FOTOS y VIDEOS

El medio tiempo del Super Bowl LVIII dejó mucho que desear, esto dicen comentarios en redes sociales, desde semanas atrás comenzó la interrogante de ¿Por qué Uhser? pues muchos espectadores no lo consideran tan relevante, según comentarios en redes. Sin embargo cuando el momento llegó muchos estaban atentos a ver quién acompañaría al cantante.

Al ritmo de “Yeah, yeah Shawty got down low, she said, ‘Come and get me’ Yeah, yeah I got so caught up... fue que Usher comenzó su show. La gente esperaba ansiosa a ver a los demás invitados más que ponerle atención al cantante. Termina la canción y oh sorpresa,llega la primer acompañante al escenario, redoble de tambores porque llega Alicia Keys con quien Usher interpreta ‘My Boo’.

Una vez entrados en ambiente llega H.E.R con quien recientemente sacó el tema ‘Risk It All’, así es como se adueñaron del escenario ¿qué te pareció?

Cerrando con este broche es que se llevó a cabo el medio tiempo 2024, por primera ocasión en la historia tuvo una duración de 15 minutos, dos más respecto a los espectáculos de los últimos años.

Un poco de humor

La comunidad en internet suele tener un humor muy característico cuando de eventos importantes se trata, y con el Super Bowl no fue la excepción; aquí están los mejores memes de la noche, desde mofa a la participación de Usher en el Half Time hasta por los artistas que no se perdieron el espectáculo.

