Datos son instrumentos para cometer delitos contra personas, en particular periodistas: señala Luis Fernando García

Grave negligencia de la Presidencia de la República la vulneración de datos personales de los periodistas, independientemente de la investigación que busca identificar qué persona fue la que accedió a la información, los funcionarios se victimizan y minimizan los hechos, señaló el director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando García en entrevista para “Así las Cosas”, con Javier Risco.

Hubo errores puntuales que hicieron posible la vulneración: uno, reconocen que esto datos fueron obtenidos a través de una aplicación de preproducción, que es “una pésima práctica de seguridad, no necesitas usar los datos reales de las personas para hacer una aplicación en reproducción… no era necesaria y al no serlo es ilegal utilizar esos datos personales”.

Y segundo, y más grave, reconocen que el acceso se hizo con un número de usuario y contraseña de parte de un ex trabajador que ya no está en la Presidencia, “el no cancelar esos accesos habla de una pésima seguridad… los accesos a cualquier aplicación es negligencia inexcusable de parte de la Presidencia”, señaló.

En tanto, dijo, el INAI inició una investigación de oficio y periodistas afectados están acudiendo a presentar sus denuncias, ya que “es clarísimo que Presidencia violó la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”, pero también está la responsabilidad política y “funcionarios tiene al menos que pedir perdón”.

“Preocupa el hecho de que así como vulneran datos de manera constante, hay iniciativas pendientes en el Congreso que pretenden que el gobierno maneje datos biométricos de 130 millones de personas”, por lo que recomendó “aprender de esos casos que la cultura de obtener datos a lo menso está normalizada, cuando “no era necesario que residencia tuviera datos personales para que entraran a un edificio”, concluyó.