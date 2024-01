“No hay Ken sin Barbie”: Ryan Gosling en desacuerdo con los Oscar por nominarlo a él y no a Margot Robbie / Anadolu

Este martes 23 de enero fueron publicadas las nominaciones a los Premios Óscar 2024 y Barbie fue una de las cintas que más apareció en esta lista, lo cual era de esperarse, ya que fue una de las películas más taquillera del 2023.

La película Barbie tuvo ocho nominaciones en total y las categorías fueron a: Mejor película, mejor adaptación de guion, mejor canción original, mejor diseño de producción, mejor diseño de vestuario, mejor actriz de reparto y mejor actor de reparto.

En esta última categoría, se nominó al actor Ryan Gosling que dio vida al personaje del muñeco Ken y a America Ferrer, que interpretó a Gloria, también fue nominada como mejor actriz de reparto. Sin embargo, la actriz que interpretó a Barbie, Margot Robbie, no fue nominada en la categoría de mejor actriz lo cual causó muchas críticas por parte de los fans e incluso de los actores que participaron en este filme.

Ryan Gosling y America Ferrer a pesar de estar agradecidos con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) también mostraron su descontento al ver que Margot Robbie y Greta Gerwing, la directora, no fueron nominadas en sus respectivas categorías.

Ante esta situación el intérprete de Ken no se quedó callado y expresó lo siguiente para The New York Post.

“Me siento muy honrado de ser nominado por mis colegas junto a artistas tan notables en un año de tantas grandes películas. Y nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken.

Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwing y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película que ha hecho historia y que ha sido celebrada en todo el mundo.

Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, garra y genialidad.

Decir que me decepciona que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto.

Contra todo pronóstico, con nada más que un par de muñecos sin alma, con poca ropa y, afortunadamente, sin entrepierna, nos hicieron reír, nos rompieron el corazón, impulsaron la cultura e hicieron historia. Su trabajo debe ser reconocido junto con el de otros nominados que lo merecen.

Dicho esto, me alegro mucho por America Ferrera y los otros increíbles artistas que contribuyeron con su talento a hacer de esta una película tan revolucionaria”.

Tras estas declaraciones por parte del actor nominado al Óscar; fanáticos de la cinta Barbie también han compartido su molestia ante esta controvertida decisión, ya que, este film habla sobre el rol de las mujeres en la sociedad y el cómo son desplazadas y subestimadas por los hombres, por lo que en redes surgieron comentarios acerca de que esta nominación al personaje masculino Ken es un claro ejemplo del mensaje que se quería transmitir con esta película. ¿Qué opinas? ¿La realidad supera a la ficción?.