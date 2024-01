Absurdo que Sebog critique a jueces, pero calle la responsabilidad de Sedena en el caso Ayotzinapa: Pablo Ferri

En Así las Cosas, Pablo Ferri, periodista del diario El País México, calificó de absurdo que la Secretaría de Gobernación critique la actuación de los jueces por la liberación de ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa, cuando la misma dependencia ha callado la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa en la desaparición de los 43 normalistas, en defensa de sus propios elementos.

“Se les olvida que el propio Gobierno Federal son los que están dejando de lado las reivindicaciones de las familias de los 43 (…) Hemos visto el descarrilamiento de las investigaciones del caso y me parece absurdo plantear que la responsabilidad absoluta sea de los jueces, no digo que las cosas estén mal hechas, pero no es la realidad en cuestión”.

