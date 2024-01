Invitada internacional, la embajadora de Eslovaquia en México

Todo un honor recibir a la embajadora de Eslovaquia en México, Šajgalíková, quien viene a hablarnos sobre su llegada y trayectoria en México.

“Tengo una historia bastante curiosa, ahora ya me acostumbré pero antes no lo estaba, éramos 30 compañeros en “Matías Romero”, Tlatelolco, por lo que cada lunes nos íbamos a desayunar, pero un día a un compañero se le ocurrió que fuéramos a Acapulco el fin de semana, he de decir que me lo tomé muy personal; yo vivía en la embajada de Polanco, me quedé toda la noche esperando el viernes con mi maleta y no llegaron, el sábado me paré temprano y esperé pero nunca llegaron, el lunes me preguntan que cómo me fue y yo muy molesta dije que me quedé esperándolos, a lo que me respondieron que si no me confirmaban un día antes no se haría la reunión, eran muy impuntuales, bastante, pero ahora he notado que México ya ha cambiado y se vuelto más cosmopólita”.

—