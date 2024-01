Diputada del PRI denuncia a Alito Moreno

La diputada no renunciará al partido

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Montserrat Arcos, denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) al líder nacional de su partido, Alejandro Moreno Cárdenas, por violencia política de género, incurrir en “moches” y corrupción.

“Presenté ante el INE una denuncia por violencia política de género contra el presidente del PRI Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, y que inició como un asunto de explotación y por qué no decirlo de “moches” y corrupción, del cual me quisieron hacer parte y yo me negué”.

En conferencia de prensa, la legisladora del tricolor acusó también al Secretario de Finanzas del PRI, Hugo Eduardo Rodríguez Arroyo, quien por órdenes de Moreno Cárdenas utilizó 32 millones de pesos que estaban destinados al Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) para capacitación y desarrollo político de las militantes durante 2023.

Hasta octubre del año pasado, cuando encabezaba dicho organismo, le pidieron primero que otorgara el 50% de esos recursos para ayudar a pagar una multa que el INE le había aplicado al PRI, pero ella se negó y por ello sufrió de amenazas e intimidaciones.

“Durante estos meses mi equipo y yo hemos sido objeto de acoso y amenazas de difamaciones al interior del partido las cuales están completamente infundadas, no es justo que nos quieran como juguetes, como objetos que nos cosifiquen. Hago un llamado a mi partido y a la autoridad electoral para que juntos hagamos una lucha por la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquier otra”.

La legisladora con 20 años de militancia en el PRI aseguró que dicha denuncia contra Alejandro Moreno no significa que vaya a renunciar al tricolor, partido del que está orgullosa por lo que no piensa abandonar sus filas.

“Constan seis meses en los que yo quería mantener esto al interior del partido y quiero decir que mi postura es estar en el PRI, creo en el partido yo creo que mi partido obedezca a un liderazgo con las características del mismo y los ideales del partido son algo con lo que yo he crecido, entonces no va por ahí”.