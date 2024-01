Proyectos de la Comisión Nacional de Búsqueda quedarán en el olvido

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) no renovó el contrato de varios de los trabajadores sin una explicación concreta, a partir del 15 de diciembre los obligaron a tomar vacaciones y el 2 de enero les informó el jefe directo que por ordenes de directivos el contrato ya no se iba a volver a dar porque supuestamente se trasladarían a la Ciudad de México y no había más presupuesto, así lo dio a conocer en entrevista con Enrique Hernández Alcázar, un testimonio anónimo.

“Nos dijeron que existía un presupuesto ilimitando, después de un año y medio de laborar nos dicen que no nos van a renovar contratos, les quitaron a las familias la certeza de identificación para con sus parientes, no sabemos qué va a pasar con los proyectos que fueron diseñados para atacar la crisis forense, aunque tuviéramos nosotros la mejor intención desde la humanidad con todo el soporte científico ya no es posible hacer esto”.

El testimonio dijo que ponen en riesgo los esfuerzos de los trabajadores para combatir la crisis de desaparecidos, el diseño que tenían era la identificación a través de la dactiloscopia, hay muchos cuerpos en el forense “alguien debe de buscarlos en algún lugar ahora no sabemos qué va a pasar con este proyecto”, se necesitaba que ingresará más personas, se tenían entre diez y quince personas en las plantillas y se necesita personal.

“Está claro que es un año de elecciones, pero no son formas”, las personas que se están encargando de la desaparición de personas no tienen ni idea de cómo abordar la problemática y ni si quiera tienen empatía con los parientes que buscan desesperadamente a sus familiares para manejar información sensible, entre más años de desaparición se vuelve complejo, concluyó.