TEPJF no me dio ni más ni menos atribuciones: Guadalupe Taddei

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aseguró que los magistrados no le dieron “manga ancha” para designar a los encargados de despacho de las Direcciones Ejecutivas y de las Unidades Técnicas, pero sí confirmaron y dieron certeza a lo que existe normativamente en el Instituto.

Recordó que el mecanismo extraordinario para garantizar la integración de los órganos centrales del INE, aprobado por la mayoría no era constitucional ni estaba en la normativa interna.

Las encargadurías no son producto de una decisión unilateral, aunque Guadalupe Taddei subrayó que por alguna razón y por visiones personales no se alcanza para que la mayoría haga los nombramientos oficiales.

La funcionaria del INE puntualizó que no hay un solo perfil de las propuestas presentadas que no reúna los requisitos, pero los acuerdos no se han logrado.

“En este tema no tiene que ver con la eficacia y eficiencia del INE”.