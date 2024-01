Hoy No Circula CDMX y Edomex: Autos que no circulan el 11 de enero 2024 / ©fitopardo

La tarde de ayer, miércoles 10 de enero, fue muy especial por el espectáculo que el cielo nos regaló con impresionantes nubes lenticulares de colores cálidos y rosados, los capitalinos están a la expectativa de que este fenómeno se repita el día de hoy y mientras eso pasa o no, aquí te contamos cuáles con los vehículos que le toca quedarse en casa y tienen prohibido salir a la calle de acuerdo al Hoy No Circula.

Recuerda que podrías ser infraccionado con una muta que va de los 1,924.40 a los 2,886.60 pesos. Y son los automóviles que no cuentan con calcomanía cero o doble cero los que deben de prestar mayor atención.

Vehículos que no circulan hoy

De acuerdo al calendario del Programa Hoy No Circula de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los automóviles que no circulan el 11 de enero 2024 son los siguientes:

Con engomado verde.

Holograma 1 y 2.

Placas con terminación en 1 y 2.

Automóviles que pueden circular este 11 de enero

Estos vehículos no tienen ninguna restricción para poder transitar este jueves:

Hologramas 0 y 00.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Vehículos conducidos por personal de salud.

Vehículos con placas de discapacitado.

Motocicletas.

El horario del Hoy no circula inicia a partir de las 5 de la mañana, hasta las 10 de la noche.