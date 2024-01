Falsas las acusaciones de Sanjuana Martínez contra SutNotimex: Adriana Urrea

En Así el Weso, Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, señaló que son falsas las acusaciones que hizo San Juana Martínez, ex directora de Notimex, en contra de los trabajadores sindicalizados de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, a quienes acusó de ser asesorados legalmente durante la huelga por el abogado laborista Arturo Alcalde, padre de la secretaria de Gobernación, quien supuestamente se llevó 76 millones de pesos de la bolsa de liquidaciones del SutNotimex, de acuerdo con el texto publicado hoy en una segunda entrega en el diario La Jornada.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la también reportera de Notimex, negó que haya relación entre el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex y el abogado Alcalde, ya que jamás fue su representante jurídico; además, aseveró que la directora de Notimex se dedica a difamar y a mentir, cuando las situación no sale como ella quiere.

“Estos discursos los mantuvo siempre esta señora como pretexto para no arreglar el conflicto laboral en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Yo te puedo asegurar que no hay ninguna relación entre el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex y el abogado Arturo Alcalde. Jamás nos ha asesorado, jamás ha estado presente en una mesa, jamás ha sido nuestro representante jurídico y no hay ninguna vinculación, sin embargo, esta señora se metió esto en la cabeza en algún momento, y desde que estallamos la huelga, comenzó con este discurso que nunca entendimos”.

Al respecto de las quejas de Sanjuana Martínez por el trato diferenciado que tuvieron los periodistas sindicalizados de Notimex y su equipo, en cuanto al monto de las liquidaciones, Adriana Urrea defendió que la entonces directora de Notimex, en conjunto con los directivos y su personal leal y de confianza, estuvieron cobrando salarios de forma indebida durante todo el periodo de huelga, “eso era ilegal; ella misma lo reconoce en estos mismos textos”.

La periodista dijo que los trabajadores sindicalizados de Notimex no están de acuerdo con la decisión que tomó el Gobierno Federal y el presidente Andrés Manuel López Obrador, de cerrar la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, ya que ellos, solo estaban defendiendo su fuente y lugar de trabajo, sin embargo, la asamblea decidió transitar por las liquidaciones porque como trabajadores ya habían hecho todo lo que estuvo a su alcance para defender su trabajo.