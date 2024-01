Pide líder nacional del PRI expulsión de diputadas que votaron a favor de ratificar a Ernestina Godoy

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que solicitará la expulsión de las filas del tricolor a las dos diputadas locales, Mónica Fernández César y Wesly Chantal Jiménez Hernández quienes votaron a favor de la ratificación de la fiscal capitalina, Ernestina Godoy en el Congreso de la Ciudad de México.

En un mensaje en redes sociales, el dirigente priista sentenció que pedirá la salida inmediata de dichas legisladoras que no respetaron el acuerdo de la Comisión Política del partido el cual era votar en contra de dicha ratificación.

“Quiero informarles que solicitaremos ante la Comisión de Justicia Partidaria del @PRI Nacional se inicie un proceso de expulsión a las dos Diputadas Locales del PRI en la Ciudad de México, que votaron de forma contraria a lo dictado por la Comisión Política Permanente”.

El ex gobernador de Campeche aseguró que en las filas del tricolor no hay espacio para traidoras que no están a la altura de las circunstancias como ocurrió con las dos diputadas locales.

“En el PRI no hay espacio para quienes traicionen a la ciudadanía, son tiempos de definiciones y todos debemos estar a la altura de los retos que enfrenta México”.

Ya desde este domingo el dirigente nacional del PRI había manifestado que ningún integrante de la bancada tricolor en el Congreso de la Ciudad de México votaría a favor de la ratificación de Ernestina Godoy Ramos.