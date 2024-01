Hoy No Circula CDMX y Edomex: Qué autos descansan el 8 de enero 2024( Getty Images )

Toma tus precauciones y anticipa tu salida porque este lunes 8 de enero los niños regresan a clases y el tráfico volverá a la normalidad tras finalizar las vacaciones de invierno de la SEP.

Además para evitar otros contratiempos te recomendamos que revises si tu auto puede circular este día. Recuerda que todos los carros que no cuentan con holograma 0 o 00 están sujetos a transitar de acuerdo a lo que establece el Hoy No Circula.

Las multas por faltar al programa ambiental de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) pueden ir de los mil 924 pesos a los 2 mil 886 pesos.

Automóviles que no circulan este lunes

De acuerdo al calendario del Programa Hoy No Circula de la CAMe, los carros que no circulan el 8 de enero son los siguientes:

Vehículos engomado color amarillo

Con terminación de placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

Vehículos que circulan hoy

Estos coches sí pueden transitar el lunes sin ninguna restricción:

Hologramas 0 y 00

Automóviles eléctrico e híbridos

Automóviles conducidos por personal de salud

Taxis

Motocicletas

Recuerda que el horario del Hoy no circula está activo a partir de las 5 de la mañana a las 10 de la noche.