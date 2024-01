Secuestro de migrantes no es un caso atípico: Sacerdote Francisco Gallardo

En entrevista con Primitivo Olvera, el sacerdote encargado de La Casa del Migrante en Matamoros, Francisco Gallardo, dio a conocer que el secuestro de los migrantes no fue un caso atípico como lo dijo el presidente, es una situación grave, ellos llegan en una situación vulnerable sobre todo cuando son secuestrados; el fundamento de las autoridades es que tienen que haber denuncias y documentos que afirmen que esta sucediendo y “por supuesto que el migrante no lo va a hacer por miedo e inseguridad y todo lo que acontece, es el cien por ciento de no denuncias”.

“Después de la liberación algunos familiares se han referido que estemos al pendiente de ellos por todo lo que sucede cuando son secuestrados, hay un maltrato físico, psicológico verbal, violación a las mujeres… Los que escuchamos a los migrantes son quienes nos damos cuenta de esta situación… Antes del día que fueron secuestrados, a La Casa del Migrante llegó un caso similar de gente que habían sido liberados, es una realidad firme”.

Gallardo dijo que en promedio llegan de entre diez a veinte migrantes secuestrados, son vulnerables porque algunos están en situación de calle, esperan meses hasta que obtienen la cita, la región donde se encuentran es peligrosa, “hay quienes lucran con el dolor y ven al migrante como un valor”, les cobran a las familias de los migrante con extorciones y el maltrato que reciben es muy severo.

La tarea de las organizaciones es la protección de vida de las personas porque el ingreso a Estados Unidos es más difícil cada día, hay algunos intentos y acciones concretas por parte de instituciones y de la sociedad civil, iglesias y mucha gente para apoyar con la seguridad de los migrantes, favorecen muchos aspectos de los derechos humanos, pero es un éxodo tan masivo que continuamente siguen siendo violentados, concluyó el sacerdote.