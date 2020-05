Congreso de NL baja 'pin parental' tras exhorto: Conapo

El Congreso de Nuevo León 'bajó' la iniciativa para establecer un 'pin parental', tras el exhorto que le lanzó la Secretaría de Gobernación, el Consejo Nacional de Población y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), aseguró Gabriela Rodríguez Ramírez, titular del Consejo Nacional de Población (CONAPO) en exclusiva para Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la funcionaria señaló que esta intención de establecer un permiso firmado por los padres de familia para autorizar que sus hijos reciban información sobre sexualidad, reproducción y temas de género, viola el interés superior de la niñez establecido en la Constitución.

"Es muy grave este tipo de iniciativas porque desafortunadamente en mucha de la violencia sexual que sufren los menores están involucrados familiares, 6% de ellos son los propios padres y 4% de los agresores son los tíos, imagínate si tu le niegas el derecho a los niños a conocer sus derechos a vivir una vida libre de violencia, sobre el respeto y decisión sobre su cuerpo", explicó.

Gabriela Rodríguez Ramírez también habló respecto a la campaña "Cuenta hasta 10", asegurando que no dio la orden para bajar el tuit de la campaña en la cuenta de CONAPO. Señaló que sí han aumentado las denuncias de violencia contra las mujeres al 911, tras la campaña que realizaron 10 instituciones encabezadas por SEGOB, aunque las denuncias no crecieron tanto ya que "denunciar no es tan fácil y menos con COVID".

Además, la funcionaria defendió reiteradamente que pese a los dichos del presidente López Obrador minimizando la violencia contra las mujeres en 'la mañanera', las instituciones están atendiendo la prevención de la violencia familiar, la violencia a las mujeresy la violencia infantil.

Tras insistir en este asunto, Rodríguez Ramírez dio a entender que el Jefe del Ejecutivo apoya la campaña contra la violencia a las mujeres, "él tuvo que autorizar esta campaña para que se difunda, entonces la apoya", y señaló que también autorizó los recursos, así que las instituciones sí sienten que hay apoyo de su parte en este tema.

Para rematar, la titular de CONAPO minimizó el impacto de los dichos del Presidente minimizando la violencia a las mujeres en la 'mañanera', así como el de los noticiarios que lo informan y cuestionan "lo que ve la mayoría de la gente es que hay servicios, habemos quienes vemos noticias pero somos un círculo pequeño, creo el 4%", finalizó.