AMLO debe escuchar más a sus críticos; yo debí hacerlo más: Felipe Calderón

Le aconsejo al presidente Andrés Manuel López Obrador que no solo escuche a los más afines y partidarios e ignore a los críticos. Yo escuchaba a mis críticos cuando fui presidente, también debí escucharlos más, señaló el expresidente Felipe Calderón Hinojosa en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el exmandatario dijo que 'podrán decir lo que quieran' pero él escuchó durante su gobierno a la sociedad civil, "A Sicilia y LeBarón los escuché, dialogamos y fue fructífero, creo que al presidente le hubiera hecho bien hablar con ellos", externó.

Con motivo de la reciente publicación de su libro "Decisiones difíciles", el expresidente Calderón Hinojosa reconoció que nadie puede estar satisfecho por como están las cosas en México, aunque dijo que en este libro demuestra que todos los homicidios que hubo durante su sexenio como en los posteriores no son suyos como los de ahora no son del gobierno de López Obrador.

Agregó que tampoco hubo guerra, "no hubo guerra, es algo que siempre me atribuyen pero no; ahora ya se decreto el fin y la violencia sigue porque lo que causa los homicidios no es la acción del gobierno sino la disputa feroz por control territorial. Agregó que la única manera de terminar con eso es enfrentarlos, construir instituciones de seguridad confiables y eficaces con una fuerza superior a los carteles y reconstruir el tejido social "en lo cual el pdte actual ha hecho énfasis pero no es suficiente. Haces las tres cosas porque si haces una sola no va a funcionar".

"Hubo un gobierno que como nunca antes se enfrentó a las organizaciones criminales y ese fue el mío". @FelipeCalderon en #AsíElWesohttps://t.co/G6nixKl5vP — Así El Weso (@elwesomx) May 25, 2020

Sobre el caso García Luna, reiteró que lo que había eran rumores sin sustento o evidencias, "si hubiera tenido referencias claras tal vez otra decisión habría tomado", señaló.

También reconoció que en materia de seguridad, las decisiones más difíciles de su gobierno fueron el lanzamiento del primer operativo en Michoacán y algunas órdenes de extradición. Mientras que de manera personal, señaló que fue la decisión de tomar posesión en San Lázaro en las circunstancias en las que se hizo, cuando la 'tirada' de AMLO y sus huestes era impedir físicamente su llegada para llamar un presidente interino "lo que equivale a un golpe constitucional".

En materia de libertad de expresión, el expresidente Felipe Calderón dijo que su gobierno fue uno en los que hubo más apertura y donde más se criticó al presidente "llegando incluso a amenazas".

Finalmente, el exmandatario dijo que ve en el país una polarización que no ayuda ni al propio presidente y ahora que viene tal vez la peor recesión de la historia contemporánea de nuestro país, "se requiere de mucha unidad y conciliación en torno a los objetivos nacionales, que no se podrá hacer mientras persista esa polarización", finalizó.