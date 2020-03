Nunca he lucrado con el tema del feminicidio: Frida Guerrera

A mí me podrán decir revoltosa, agresiva, todos los descalificativos que quieran, pero no me pueden ligar a un partido y menos decir que vivo de un tema tan doloroso como es el feminicidio, aseguró la activista Frida Guerrera en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, señaló que a la 'mañanera' de este martes llevó tres preguntas concretas y fue cuando 'ese tipo' hizo señalamientos en su contra. "No soy igual a la gente que mencionó, mi carrera y trabajo hablan por mí y a las pryuebas me remito. A mí no me da miedo que me investiguen pero no soy funcionaria para ser auditada", señaló.

Dijo creer que en ese momento debió haber alguna acción desde comunicación social de la Presidencia o el mismo presidente López Obrador debió parar la situación.

Respecto al paro de mujeres de este lunes 9 de marzo, señaló que no lo apoya pero tampoco lo puede descalificar porque "todos tenemos nuestras formas de visualizar lo que estamos pasando". Sin embargo puntualizó que sí apoya a las mujeres que ella conoce y que se van a sumar al paro en la necesidad de visualizar la situación de violencia contra las mujeres en México.

Sobre el hecho de que personajes políticos se están 'subiendo' de forma oportunista al tema, Frida Guerrera lamentó el hecho y afirmó que no se puede banalizar el dolor de tantas familias ni el reclamo de tantas mujeres que seguimos vivas y no queremos seguir viviendo esta situación.