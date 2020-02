FUCAM agotó sus recursos a la espera de convenio con Insabi: Fernando Guisa

El problema que tengo es que no tengo dinero para comprar medicamentos, a mi el Sector Salud no me va a dar medicamentos, yo los tengo que comprar y mi línea de crédito se agotó luego de meses que no han pagado, señaló el doctor Fernando Guisa, director de la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) en Así el Weso.

En entrevista con Karla Santillán y Rocío Jardínez, explicó que el 1 de enero expiró el convenio que tenían con el Seguro Popular desde 2008, por lo que no puede atender a nuevas pacientes. Sin embargo, como señalaron a través de un comunicado, siguieron financiando los tratamientos de sus pacientes previas a la espera de concretar un convenio con el Insabi, con lo que agotaron todos sus recursos.

Señaló que les han informado que están buscando la manera de adherirlos al Insabi, mientras tanto reiteró su intención en poder seguir colaborando con el interés de seguir atendiendo a las mujeres, sobre todo las más desprotegidas y sin seguridad social del país.