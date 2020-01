Fuerza ciudadana es para llamar a cuentas, no para levantar armas: LeBarón

No tengo ninguna esperanza de que la política va a darnos las soluciones que necesitamos, las instituciones están podridas hasta la médula, por eso estamos tratando de impulsar una fuerza ciudadana, aseguraron Bryan y Julián LeBarón en la cabina de Así el Weso."Los políticos en general te venden carísimo el futuro, no te solucionan nada en el pasado y en el presente te piden paciencia porque en seis años se van", aseguró Julián.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, Julián LeBarón explicó que buscan unir a todos contra la violencia impulsando una fuerza ciudadana para decir que el voto no es un cheque en blanco. "Cuando hablamos de una fuerza ciudadana es para llamar a cuentas a las autoridades que no están cumpliendo, no es para levantar las armas", dejó en claro Bryan LeBarón.

Acerca de la agresión que recibieron en el zócalo por parte de simpatizantes del presidente López Obrador, Bryan LeBarón señaló que fue muy triste y no entiende de dónde viene ese odio "y luego escuchar que el presidente en lugar a unir al pueblo siguió insultando, ese tipo de plática es lo que nos está dividiendo", dijo.

Sobre el tema, agregó: "parece que están tan preocupados que algo les va a quitar el poder que están dispuestos a revictimizar a las victimas si es necesario".

Julián y Bryan LeBarón dejaron en claro que no están contra el presidente y que la caminata fue para exigir que se deje de politizar la violencia. "Nosotros no estamos tratando de descalificar al presidente, pero el hecho es que desde que llegó al poder han sido asesinados 40 mil mexicanos ", externó Julián LeBarón.

El presidente nos ve a nosotros como una amenaza a su poder yo creo, pero no somos la amenaza, la amenaza es que si no da resultados en seguridad el pueblo se va a cansar de escuchar excusas, aseguró Bryan y agregó: "yo puedo decir que estamos al 100 con AMLO, pero el de 2006 o2012 cuando hablaba de unir al pueblo, de llamar a las instituciones a cuentas, ahora parece ser todo lo contrario", finalizó.