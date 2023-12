Se cae acuerdo en Senado para elegir a ministra de la SCJN

En la última sesión del Senado de la República, previo a concluir el periodo ordinario de Sesiones, la crisis del Tribunal Electoral golpeó a la Camara Alta y desvaneció la posibilidad de nombrar a la nueva ministra de la SCJN.

Fue el senador Ricardo Monreal, senador de Morena, quien informó que se “cayó” el acuerdo para designar a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, otros nombramientos pendientes.

En entrevista aseveró que el hecho de que no hubiera acuerdo para nombrar a dos magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, trastocó la designación de la suplente de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Reconoció que la crisis en el Tribunal Electoral por la renuncia del magistrado Reyes Rodríguez a la presidencia del organismo, pegó al Senado.

El ex coordinador de la bancada de Morena, refirió que “hasta ayer se estaba construyendo un proyecto amplio, al final no se concretó”.

Explicó que la negociación iba muy avanzada, pero por “dos o tres nombres” de magistrados electorales, “ya no se pudo procesar”.

Reconoció que uno de los grupos parlamentarios con los que se había llegado prácticamente a un acuerdo, era Movimiento Ciudadano, pero al final no se logró concretar y las pláticas hasta este momento están suspendidas.

“Fundamentalmente, y a mí me gusta ser muy claro, habíamos construido con MC, también hablamos con el PRI, Eduardo Ramírez habló con PRI y con PAN y con el Grupo Plural y yo estuve dialogando, porque así me lo pidieron, con MC y con otros senadores en lo individual, pero con todos se habló para tratar de llegar a un consenso, que no se logró”, explicó.

- ¿Es inminente el nombramiento del presidente de manera directa de la próxima ministra de la Corte?, se le preguntó.

- "Me temo que sí, que será la primera vez en la historia del país, que el presidente acuda a sus facultades constitucionales para que en razón de la segunda terna rechazada, asuma el presidente su decisión en favor de una de ellas. Es la primera vez, la primera vez en la historia del constitucionalismo mexicano”, puntualizó.