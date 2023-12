La familia es la mejor institución de seguridad de los mexicanos, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a cuidar a los hijos y que no se desintegre la familia, al hacer referencia a los enfrentamientos ocurridos en Texcaltitlán, Estado de México donde 14 personas fallecieron entre ellas 4 habitantes de la región.

En su gira por Guerrero el Primer mandatario dijo que es la familia la mejor institución de seguridad que tienen los mexicanos por lo que insistió debe evitarse que aumente el consumo de drogas en el país.

“Hay que cuidar mucho que no haya consumo de droga, porque tenemos que combatir el narcotráfico y esto que está pasando, que ayer lamentablemente se dio en el Estado de México, la extorsión del llamado cobro de piso, todo eso lo tenemos que combatir pero no olviden que le demos atención especial a que no aumente el consumo porque si eso crece ahí sí ya sería muy difícil, lo que está pasando en Estados Unidos es una pandemia porque imagínense duran seis meses los jóvenes y pierden la vida, con esos químicos y ¿por qué tienen ellos esa pandemia? Porque tienen una forma de vida, un estilo de vida en donde los jóvenes apenas llegan a la adolescencia y los sacan”.

Incluso comentó que, aunque los hijos abusen y no se quieran ir de casa, se debe cuidar la juventud del país.

El Jefe del Ejecutivo Federal aprovechó para destacar que durante cinco administraciones anteriores se destinaban siete mil millones de pesos, mientras su gobierno, en cinco años, llevan 110 mil millones sólo para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Ante esta situación reiteró que a los jóvenes no hay que darles la espalda para evitar que sean reclutados por la delincuencia.