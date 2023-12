Se acabó ese pinche modelo de privatización, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su confianza en que en el 2024 el pueblo elija porque se mantenga la transformación del país, tras dejar en esta administración las bases.

De gira por Guerrero, el Primer Mandatario evitó dar nombres de las pre candidatas a la presidencia, sin embargo, dijo que será el pueblo el que evite retrocesos en los beneficios para quienes más lo necesitan.

“No es que va a llegar una nueva autoridad y va a decir este programa no… no, primo, hermano, ya no puedes porque está en la Constitución y el pueblo se va a hacer cargo de hacer valer la Constitución y hacer valer la justicia y no va a pasar nada de eso porque les comento a los que se preocupan, no va a pasar eso”.

Se comprometió a la reconstrucción de las 250 mil viviendas de las personas afectadas por el paso del huracán Otis; sí habrá recursos suficientes, y alcanza porque ya no existe el modelo de privatizaciones.

“Nos lo presentaron ahora en los últimos tiempos como la novedad, no, eso era lo que aplicaban durante la dictadura de Porfirio Diaz, él fue el que entregó el petróleo a los extranjeros, él entregó las minas, él le quitó la tierra a los campesinos… él reprimió al pueblo, esclavizó al pueblo, pues ese modelo es el que querían de nuevo mantener eternamente en nuestro país nada más que el pueblo dijo ‘basta’ y se acabó ese pinche modelo… pero no sólo se quedaban con los bienes, también se quedaban con el presupuesto”.

“Cerdos, eso es lo que son”, dijo López Obrador, quien ya está cerrando su ciclo a nueve meses de concluir su mandato, y mantiene su atención en que a los mexicanos no les falte lo básico a través de los programas.

“No se preocupen porque va a haber continuidad ya no voy a estar yo porque yo ya estoy cerrando mi ciclo y soy partidario del sufragio efectivo no relección… no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero además hay relevo generacional… y va a estar muy difícil que haya retrocesos, no va a haber marcha atrás, para atrás ni para tomar impulso, siempre va a ser para adelante, ya se inició la transformación y no se va a detener, por eso tengamos confianza”.

En tanto la gobernadora Evelyn Salgado reconoció al Jefe del Ejecutivo Federal al enfatizar que desde el primer momento del paso de Otis, ha atendido las necesidades de los habitantes de Acapulco y Coyuca de Benítez.

“Acapulco está de fiesta, ningún huracán ni ninguna adversidad va a poder detener a este pueblo que siempre ha estado en la punta de lanza en cada una de las transformaciones del país… refrendamos el compromiso con la transformación, con el bienestar y la justicia de todos y para todos”.

En la entidad no se tolerarán los malos manejos ni tampoco los privilegios a fin que el presupuesto alcance por el bien del estado.