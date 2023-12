El diputado del PRI Pablo Angulo Briceño lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya revictimizado a los estudiantes universitarios recientemente asesinados en Guanajuato, al sostener que iban a comprar drogas cuando fueron ejecutados

El legislador dijo que criminalizar a las víctimas de los delitos es ya una tendencia en México, como ocurrió con los cinco jóvenes de la Universidad Latina de México y uno del Instituto Vicente Guerrero en Guanajuato.

Independientemente del motivo de estos asesinatos, lo que no se debe permitir es esa galopante inseguridad que se vive no solo en Guanajuato sino en todo el país.

“Siempre se revictimiza, no estoy diciendo que este sea la ocasión, pero más allá del móvil de los asesinatos lo que está claro y no debe suceder es que a estudiantes universitarios se les quite la vida, las autoridades de seguridad pública tienen que garantizar la seguridad de los estudiantes y el tema no es si fueron a comprar drogas, sino por qué hay drogas cerca de las universidades, pues se tiene que cuidar la vida de los universitarios”.