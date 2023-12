Ministro Laynez no puede ser juez y parte, dice presidenta del Senado

Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, se refirió a la resolución del ministro Javier Laynez, de suspender la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial.

La legisladora de Morena acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de actuar apegada a conflicto de interés, porque "no puede ser juez y parte".

La senadora de Morena, recordó que el artículo 105 de la Constitución Política y su ley reglamentaria, establecen claramente que en "temas de controversia constitucional no procede la suspensión. No es inconstitucional, o no es una falta lo que consideren los ministros, es lo que dice la Constitución y la Constitución dice que en controversias constitucionales la suspensión no procede. ¿Quién violenta la Constitución?".

Insistió que es necesaria una reforma profunda al Poder Judicial para evitar este tipo de actos.

"Pero, lo que si les puedo asegurar que la Constitución no ha cambiado, la Constitución y la ley reglamentaria son claras y quienes están actuando apegados a conflicto de interés son ellos, no pueden ser juez y parte. Ya lo tomaron como costumbre y eso tiene que cambiar, por eso tan urgente impulsar una reforma profunda al Poder Judicial".

En otro tema, la presidenta del Senado, reiteró que la elección de una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será el 13 de diciembre en la penúltima sesión del periodo ordinario de sesiones.