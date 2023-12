Mujeres con Bienestar Edomex: Entrega de la tarjeta y ubicación de módulos

Las mujeres del Estado de México tienen oportunidad de registrarse al programa Mujeres con Bienestar, que sustituye al Salario Rosa, el cual ofrece un apoyo económico de 2 mil 500 pesos bimestrales y beneficios como:

Créditos para iniciar un micro-emprendimiento

Asistencia de salud

Psicológica

Odontológica

Asistencia funeraria

Seguro de vida

Tarifas preferentes en el Transporte Público

Seguimiento al proceso de inscripción

¿Ya te registraste y no se han contactado contigo? No debes preocuparte, si tu aplicación está completa debes esperar el aviso; si cumpliste con los criterios recibirás por mensaje la fecha, hora y lugar donde deberás presentar para la entrega y validación de documentos, sin embargo, si no recibes mensaje debes dar por hecho que fuiste rechazada y tendrás que postular para la próxima convocatoria.

No te adelantes

Si no te han mandado un aviso para presentarte podrían rechazarte definitivamente, es una advertencia emitida, así que ten calma, tienes hasta el 9 de diciembre para recibir información y/o aceptación de tu apoyo económico, dando inicio posteriormente a la distribución de las tarjetas.

Puede interesarte: Mujeres con Bienestar: Requisitos para registrarse y montos del programa

¿Dónde recoger mi tarjeta de Mujeres con Bienestar?

Si fuiste seleccionada para el programa ten a la mano la información sobre la hora, fecha y ubicación para recoger tu tarjeta, y así poder recibir el pago bimestral, todo será enviado al correo electrónico que registrarse durante la postulación. Aquí las sedes :

Ambay De Ruiz Castañeda: Villa De Acambay De Ruiz Castañeda, Doctor Ruiz Castañeda, Los Pinos, Centro, CP. 50300

Acolman: Acolman De Nezahualcóyotl, Calzada De Los Agustinos, 1, Centro, CP 55870

Amecameca: Amecameca De Juárez, Parque Nacional, Sacromonte, CP 56900

Atizapán de Zaragoza: Ciudad López Mateos, Boulevard Adolfo López Mateos, 91, El Potrero, CP 52975

Atlacomulco: Atlacomulco De Fabela, Libramiento Jorge Jiménez Cantú, Bongoni, CP 50451

Chalco: Chalco De Díaz Covarrubias, Mixtecas, Culturas De México, CP 56607

Chalco: San Marcos Huixtoco, Guerrero, San Marcos Huixtoco, CP 56643

Chapa De Mota: Chapa De Mota, Boulevard Gerónimo Ruiz De La Mota, Centro, CP 54350

Chicoloapan: Chicoloapan De Juárez, Toma De Zacatecas, 15, Francisco Villa, CP 56390

Chicoloapan: Chicoloapan De Juárez, 2 De marzo, Barrio San Juan, CP 56373

Chimalhuacán: Chimalhuacán, Av. Vicente Guerrero, Cabecera Municipal, CP 56630

Coacalco De Berriozábal: San Francisco Coacalco, Avenida Del Parque, 251, Pb Local 3, Parque Residencial Coacalco, CP 55720

Coacalco De Berriozábal: San Francisco Coacalco, Álamos, 265, Villa De Las Flores, CP 55710

Cuautitlán: Cuautitlán, General Mariano Escobedo, 232, Fraccionamiento Santa María, CP 54820

Cuautitlán Izcalli: Cuautitlán Izcalli, Av. El Jacal, La Perla, CP 54740

Cuautitlán Izcalli: Cuautitlán, Izcalli, Narcizo Mendoza, San Sebastián Xhala, CP 54840

Ecatepec De Morelos: Ecatepec De Morelos, Benito Juárez, 119, Granjas Valle De Guadalupe, CP 55270

Huehuetoca: Huehuetoca, Av. Juárez, Colonia Centro, CP 54680

Huixquilucan: Huixquilucan De Degollado, Av. San Fernando, 69, San Fernando, CP 52765

Isidro Fabela: Tlazala De Fabela, Carretera A Tlazala, Tlazala De Fabela, CP 54480

Ixtapaluca: Ixtapaluca, Av. Hacienda La Escondida, 1, Geovillas Santa Bárbara, CP 56538

Ixtapaluca: Coatepec, Av. Rosario, 1, Coatepec, CP 56580

Jilotepec: Jilotepec De Molina Enríquez, Av. Vicente Guerrero, Oriente, 30, Centro, CP 54240

Jocotitlan: Barrio La Teneria, Boulevard Emilio Chuayffet Chemor, La Teneria, CP 50700

La Paz: Los Reyes Acaquilpan, Av. Simón Bolívar 11, 1, Los Reyes, CP 56400

La Paz: Los Reyes Acaquilpan, Sagitario, 1000, San Isidro, CP 56370

Lerma: Zacamulpa Huitzizilapan (San Isidro), Benito Juárez, San Isidro, CP 52050

Metepec: Metepec Hidalgo 40, Bo. Santa Cruz, CP 52140

Metepec: Metepec, Av. Estado De México, San Miguel, CP 52140

Naucalpan De Juárez: Santiago Tepatlaxco, Naucalpan, Carretera Principal A Santiago Tepatlaxco, Pueblo De Santiago Tepatlaxco, CP 53216

Naucalpan De Juárez: San Francisco Chimalpa, Bandhi, 9, San Francisco Chimalpa, CP 53650

Nextlalpan: Santa Ana Nextlalpan, Av. Juárez, Esquina La Perla, Santa Ana, CP 55790

Nezahualcóyotl: Ciudad Nezahualcóyotl, Rielera Benito Juárez, CP 57000

Nezahualcóyotl: Ciudad Nezahualcóyotl, Calle 23, Campestre Guadalupana, CP 57120

Nicolás Romero: Ciudad Nicolás Romero, 16 De septiembre, Centro, CP 54400

Ocuilan: Ocuilan De Arteaga, Lázaro Cárdenas, 1, Centro, CP 52480

Otzolotepec: Santa Ana Jilotzingo, Gustavo Baz, Santa Ana Jilotzingo, CP 52080

San José Del Rincón: San José Del Rincón Centro, Camino Sin Nombre, S/N, Providencia, CP 50670

San Mateo Atenco: Santa María La Asunción, Calz. Del Panteón, 836, Bo. Santa María La Asunción, CP 52104

Tecámac: Los Reyes Acozac, Av. Hidalgo, Xolox, CP 55757

Tecámac: Ojo De Agua, Calle Santos, 1, Villa Del Real, 2 Sección, CP 55749

Tejupilco: Tejupilco De Hidalgo, Prolongación De Los Planetas, Col El Sol Tejupilco De Hidalgo, CP 51412

Temoaya: Temoaya Pensador Mexicano, Temoaya, Centro, CP 50850

Tenancingo: Tenancingo De Degollado, Insurgentes Sur, Centro, CP 52400

Teoloyucan: Teoloyucan, Matamoros, 58, Tlatilco, CP 54770

Teotihuacán:Teotihuacán De Arista, Av. Juárez, 1, Centro, CP 55800

Tepetlaoxtoc:Tepetlaoxtoc De Hidalgo, Fray Domingo De Betanzo, 1, Centro, CP 56070

Tepetlixpa:Tepetlixpa, Av. Morelos, 10, Tepetlixpa, CP 56880

Tequixquiac: Tlapanaloya, Av. Juarez, Centro Tlapanaloya, CP 55653

Texcaltitlan: Texcaltitlan, Texcatitlan, Col Centro, Texcatitlan, CP 51670

Texcoco:Texcoco De Mora, Josefa Ortiz, 241, San Mateo, CP 56160

Texcoco: Santa María Tecuanulco, Cto. Principal Santa María Tecuanulco, CP 56244

Tianguistenco Santiago: Tianguistenco De Galeana, Independencia, 503, Centro, CP 52600

Tlalnepantla de Baz: Tlalnepantla, Av. Hidalgo, 132, La Romana, CP 54030

Tlalnepantla de Baz:Tlalnepantla, Calle San José, 18, San Juan Ixhuatepec, CP 54187

Tlatlaya: San Pedro Limón, C. Josefa Ortiz De Domínguez, 124, Loc. San Pedro Limón, CP 51585

Toluca: San Andrés Cuexcontitlan, Calle Miguel Hidalgo, San Andrés Cuexcontitlan, CP 50200

Toluca: Santiago Tlacotepec, C. Hermita, Esq. La Cruz, 1, Tlacotepec, CP 50255

Tultepec: Tultepec Morelos, San Rafael, Ixtlahuaca, CP 54960

Tultitlan: Buenavista primavera, Izcalli Del Valle, CP 54955

Tultitlan: Colonia Lázaro Cárdenas (Los Hornos), Ciprés Lázaro Cárdenas, Los Hornos, CP 54900

Valle De Bravo: El Arco, Desviación Colorines, Loc. El Arco, El Arco, CP 51200

Valle De Chalco: Solidaridad Xico, Poniente 5, 33, 11, Xico Ll, CP 56613

Villa Guerrero: Buenavista Allende, Localidad Buena Vista, Villa Guerrero, CP 51765

Villa Victoria: San Pedro Del Rincón, Km 2 Carretera Villa Victoria El Oro S/N, San Pedro Del Rincón, San Pedro Del Rincón, CP 50960

Zinacantepec: San Luis Mextepec, Av. Adolfo López Mateos, Visita Nevada, CP 51350

Aún no se sabe cuando será la entrega del primer pago, pero el Gobierno del Estado de México dará el calendario de pagos estructurado en cinco grupos, designados por apellido con el objetivo de organizar la distribución de los pagos.

Grupo 1: Letra A a la D

Grupo 2: Letra E a la H

Grupo 3: Letra I a la M

Grupo 4: Letra N a la R

Para más información consulta la página oficial Mujeres con Bienestar.