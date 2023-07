SALARIO ROSA: MAYOR LOGRO DEL GOBIERNO DEL EDOMEX POR APOYO A MUJERES

•Anuncia Gobernador mexiquense que la semana entrante, iniciará la dispersión de un apoyo más del Salario Rosa para las mujeres incorporadas al programa.

•Agradece Del Mazo Maza a quienes hicieron que el Salario rosa llegara a quienes más lo necesitan.

Tlalnepantla, Estado de México, 20 de julio de 2023. El mejor logro del Gobierno del Estado de México, uno de sus legados, fue apoyar e impulsar a las mujeres, en especial, a las beneficiarias del Salario rosa, pues gracias a éste lograron terminar sus estudios, emprender un negocio y apoyar a sus familias, afirmó el Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza.

“La mujer, la ama de casa, la mamá, es la que sabe cómo estirar el gasto, como siempre decíamos, cada ingreso, cada peso que llegaba a la casa, estirarlo, para que rindiera más, para que alcanzara, para que rindiera y apoyara a toda la familia y por eso estamos convencidos que la mejor apuesta que hicimos a lo largo de estos seis años, la mejor apuesta, el mejor programa, el mayor avance, el mayor logro, fue apostarle a las mujeres, a las amas de casa y en especial a las beneficiarias del Salario Rosa”, puntualizó.

En el Deportivo Santa Cecilia, en Tlalnepantla de Baz, el mandatario mexiquense dio a conocer que durante su administración más de 700 mil mujeres contaron con el respaldo del Salario rosa, el cual tuvo como objetivo impulsar el trabajo, el emprendimiento, la cultura, educación y el campo.

“Hoy, a seis años de haber iniciado esta etapa, primero quiero decirles, me da mucho gusto que, a lo largo de estos seis años hemos llegado a más de 700 mil familias, 700 mil familias que tuvieron este respaldo que contaron con este programa y que tuvieron muchos logros, y avances, gracias al Salario rosa”, informó.

Alfredo Del Mazo

Del Mazo Maza recordó que el Salario rosa nació como un proyecto que buscó el desarrollo y reconocimiento al trabajo diario de las mujeres, principalmente de las amas de casa, quienes se esfuerzan todos los días por sacar adelante a sus familias, convirtiéndolas en el principal pilar de sus hogares, y gracias a ellas es que hay muchos niños, jóvenes y adultos que han logrado salir adelante.

“Nació, como ustedes saben, para apoyar a las mujeres, nació como un sueño, como un proyecto para apoyar a las mujeres y, en especial a las amas de casa, nació porque nadie había volteado a ver a las amas de casa para reconocerles el gran trabajo que hacen para sacar adelante a la familia”, detalló.

Puntualizó que el programa no sólo ofrece un apoyo económico, además brinda 33 cursos de capacitación en computación, inglés, globoflexia, bisutería, electricidad, entre otros, los cuales fueron aprovechados por nueve de cada 10 beneficiarias.

Acompañado de la Secretaria de Desarrollo Social, Brenda Alvarado Sánchez, el Gobernador mexiquense anunció que la próxima semana, las beneficiarias del programa recibirán un apoyo más de este programa, el cual lo pueden seguir invirtiendo en lo que ellas deseen.

Asimismo, en el encuentro el titular del Ejecutivo estatal agradeció a las promotoras, enlaces comunitarios y quienes prestaron sus hogares para que este programa creciera y llegara a quienes más lo necesitan, como amas de casa con hijos que padecen alguna discapacidad y mujeres originarias de los pueblos indígenas mazahuas, otomís, nahuas, tlahuicas y matlazincas.

En su oportunidad, la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de México,

Salario Rosa Edomex

Brenda Alvarado Sánchez, externó un reconocimiento al Gobierno de Alfredo Del Mazo Maza, quien, dijo, pasó de las palabras a los hechos, al impulsar, a través de un programa innovador, con sentido social, a las mujeres, permitiéndoles superarse, capacitarse y, en muchos casos, montar un negocio para generar más dinero para beneficio de sus familias.

Asimismo, felicitó a sus más de 700 mil beneficiarias porque gracias al programa y al amor que le tienen a los hijos a a sus familias, hoy se tienen mujeres y familias fuertes.

La beneficiaria Liliana Ángeles González, originaria de este municipio, expresó su agradecimiento y reconocimiento al Gobernador Alfredo Del Mazo, ya que gracias al Salario rosa, logró impulsar su negocio y capacitarse, para generar mayores ingresos a su hogar en beneficio de su familia.

“Hoy tengo un negocio, un trabajo en casa, yo puedo trabajar a domicilio, y no descuidar a la familia y todo eso gracias al Salario rosa, gracias señor Gobernador. También me capacitó en un curso de computación, hoy puedo abrir la computadora y leer un email, a pesar de que no hubo escuela, hoy la tuvimos, gracias señor Gobernador, gracias por todo, gracias por crear Salario rosa, gracias por confiar en nosotros”, manifestó.