Prevé INE voto de más del 60 % de ciudadanos en 2024

La titular de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local para la CDMX del Instituto Nacional Electoral (INE) María Luisa Flores Huerta, estimó que en las próximas elecciones presidenciales del 2024 se supere la expectativa que tiene la autoridad electoral de poco más del 60 por ciento de participación ciudadana tal como sucedió en el 2018 que registró una participación ciudadana del 63 por ciento.

"La verdad es que la expectativa, siempre es una pregunta complicada cuando nos dicen cuál es el porcentaje de votos que esperan, pero me voy a atrever a decirlo y espero que los números me respalden después de la jornada electoral; creo que consideramos que sí podemos tener más allá de un 60% la participación obviamente nosotros servimos la mesa para un 100% , buscamos que no falte ninguno de los invitados al proceso electoral al día de la jornada que es lo que Corona todos los esfuerzos de estos meses de trabajo pero consideramos que sin duda vamos a rebasar este porcentaje por ser una elección presidencial" estimó la funcionaria electoral.

Durante la firma del Convenio de Colaboración entre la Coparmex-Ciudad de México y la Junta local para la CDMX del Instituto Nacional Electoral (INE) para difundir, apoyar y promover la Participación Ciudadana en sus diferentes modalidades para las próximas elecciones federales de Junio de 2024, la titular de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local para la CDMX del Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció sin embargo que en México y en la capital del país se adolece de una cultura cívica electoral pues en el 2021 agrego, se tuvo una participación del 52 por ciento.

En ese sentido y en su oportunidad, la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local para la CDMX, Yesenia Nava Manzano apuntó que realizarán una fuerte campaña de promoción de participación ciudadana ya que señaló, los jóvenes de entre 18 a 29 años son los que menos acuden a votar y para estas elecciones presidenciales tan sólo para la capital del país se instalarán 13 mil 500 casillas con una lista nominal de casi 9 millones de ciudadanas y ciudadanos lo que hace a la Ciudad de México, dijo, la segunda entidad electoral más grande del país.

"En nuestro país quienes menos votan son las y los jóvenes de 18 a 29 años que tenemos un programa muy fuerte de promoción de participación ciudadana con ellas y ellos y seguramente será muy grato tener la colaboración de ustedes a través de hacer una serie de conversatorios de diálogos entre la ciudadanía y bueno pues toda la estrategia digital en redes sociales", informó la funcionaria electoral.

Por su parte el presidente de la Coparmex-CDMX Armando Zúñiga Salinas, destacó la importancia del convenio signado con el árbitro electoral del país.

La suscripción del instrumento que hoy nos ocupa, tiene como objeto establecer las bases y los mecanismos de coordinación, mediante los que se conjunten esfuerzos para fomentar entre los agremiados de la "COPARMEX CIUDAD DE MÉXICO" la participación ciudadana, otorgándoles las facilidades necesarias para ser funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla el próximo 2 de junio de 2024, en caso de haber sido insaculados, la promoción del voto, la observación electoral, así como la instrumentación de actividades y proyectos a cargo de "EL INE" para el fortalecimiento de la cultura cívica en beneficio de la comunidad en la Ciudad de México.

En esta conferencia la Coparmex-Cdmx presentó seis compromisos de participación ciudadana en las elecciones entre los que destacaron que al personal de "COPARMEX CIUDAD DE MÉXICO" y organizaciones de la sociedad civil afiliadas, que resulte designado, participen como funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla, con pago del día de la Jornada Electoral, sin descuento.