Will Smith protagonizará “Soy Leyenda 2”, junto a Michael B. Jordan

Hace unos meses se dio a conocer que "Soy Leyenda", la película postapocalíptica protagonizada por Will Smith en 2008, tendrá una secuela y la buena noticia que acaba de surgir es que nuevamente Smith le dará vida al Dr. Robert Neville en la segunda parte.

El mismo actor fue quien confirmó su participación en "Soy Leyenda 2" junto a Michael B. Jordan. como protagonistas.

“Mañana tengo una llamada con Michael B. Jordan. Estamos muy cerca. Probablemente estoy dando demasiada información. El guion acaba de llegar. Vamos con la mitología de la versión en DVD en la que vive mi personaje y no puedo decirte más”, señaló.

Ante la revelación, los fanáticos de Soy Leyenda se han mostrado muy emocionados, pues en el final de la primera entrega, el Dr. Robert fallece en una explosión que él mismo provoca para acabar con unos cuantos zombies y salvar la vida de sus acompañantes sobrevivientes. Sin embargo, cabe mencionar que la historia tuvo un final alternativo que se presentó en el DVD de la cinta (el que menciona en su declaración), en el cual Will no muere.

Es así como será posible que volvamos a ver al ganador del Oscar en acción.

Mientras tanto, Avika Goldsman, el guionista de la película explica que la secuela estará más apegada a la historia original del libro homónimo de 1954 de Richard Matherson:

"Volvemos al libro original de Matheson y al final alternativo en contraposición del original que salió en la película. Matheson hablaba de que el tiempo del hombre en el planeta como especie dominante había llegado a su fin. Eso es algo realmente interesante que vamos a explorar. Habrá más fidelidad al texto original", dijo.

¿Cuál es el final alternativo de Soy Leyenda?

En el final original de la primera entrega de Soy Leyenda, Will y sus acompañantes (un niño y una mujer) son atacados por un grupo de zombies, quienes los tienen acorralados y solo los separa una puerta de cristal blindado que empieza a colapsar. Antes de que los zombies puedan llegar a ellos, logra ayudar a escapar al niño y a la mujer para luego sacrificarse al explotar el lugar y evitar que las criaturas alcance a sus compañeros.

En el final alternativo, pasa lo mismo, Will y sus compañeros están acorralados y con el cristal a punto de colapsar, pero al notar que la criatura con la que había experimentado una posible cura está reaccionando favorablemente, confía en su instinto y él mismo pide a su compañera que abra la puerta. Al abrirla, Will sale con la zombie quien visiblemente ya luce más humana y la entrega al líder de las criaturas. Sin decir una palabra, llegan a un acuerdo y se retiran, dejando ir a Will y a sus acompañantes.